U Zagrebu se održava Svjetsko vaterpolsko U-16 prvenstvo: Nastupa čak 36 reprezentacija

Nakon što je u petak završeno Svjetsko prvenstvo za vaterpolistice do 16 godina, Zagreb će od ponedjeljka, 3. kolovoza, pa do 9. kolovoza na bazenima Sportskog parka Mladost ugostiti Svjetsko prvenstvo za vaterpoliste do 16 godina, na kojem će nastupiti čak 36 reprezentacija sa svih šest kontinenata.

Hrvatska reprezentacija, predvođena izbornikom Brunom Sabionijem, natjecanje otvara večerašnjim susretom protiv Gruzije. Uoči početka prvenstva reprezentaciju su zahvatili zdravstveni problemi koji su poremetili završne pripreme i doveli do promjene u sastavu, no hrvatska vrsta spremna dočekuje prvi izazov pred domaćom publikom.

"Zadnjih 10 dana nismo svi zajedno bili na treningu. U subotu ujutro nas je bilo 11 na treningu, navečer 13, u nedjelju 14", izjavio je izbornik Bruno Sabioni.

Najteže je bilo stanje s drugim vratarom Ivanom Šeparovićem iz korčulanskog KPK, zbog čega je naš stručni stožer morao posegnuti za posljednjom mjerom, a to je zamjena. U posljednji je trenutak reprezentaciji pridodan vratar zagrebačkog Medveščaka, Karlo Gale.

"Nema kuknjave. Nismo mogli ni na koji način utjecati na suzbijanje virusa, to su nam sami liječnici rekli. Dečkima sam pak rekao kako nema više nikakvih izgovora. Neće se Svjetsko prvenstvo odgoditi ili kasnije početi zbog nas. Idemo u turnir, u natjecanja jako i hrabro. Ono što mi je osobno sada najveća želja je svakako da sa svakim novim danom budemo zdraviji. Potom idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, podizati formu", zaključio je izbornik.

Zagreb: Susret Gruzije i Gr?ke na Europskom prvenstvu u vaterpolu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatsku nakon Gruzije očekuju još susreti protiv Australije, Malte i Nizozemske, a sve utakmice grupne faze igrat će se u terminu od 19.00 sati.

Posljednje svjetsko prvenstvo ovog uzrasta odigrano je prije dvije godine na Malti gdje su tada nastupale 32 momčadi. Prvaci su bili Španjolci, a naša je reprezentacija primjerice, zauzela 7. mjesto. Momčad Hrvatske je i tada vodio Bruno Sabioni koji je izbornikom i sadašnjem naraštaju do 16 godina.

Hrvatska ženska reprezentacija natjecanje je zaključila pobjedom nad Njemačkom rezultatom 16:8, osvojivši 17. mjesto. Izabranice Hrvoja Kundida prvenstvo su završile s tri uzastopne pobjede, a u posljednjoj utakmici posebno su se istaknule Karla Popović s pet i Mare Janković s četiri pogotka. Naslov svjetskih prvakinja osvojila je Grčka, koja je u finalu svladala Španjolsku, dok je brončanu medalju osvojila ekipa Nizozemske.