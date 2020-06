'Ubojica' velike četvorke: Tomić je kao klinac navijao za Hajduk, a sad ga je bacio na koljena...

Bio je najbolji trener druge kineske lige, uzor mu je Sven-Goran Eriksson, a s Lokomotivom je uhvatio četiri najveća hrvatska skalpa, i još bitnije, odveo 'lokose' sve do finala Kupa

<p>Lokomotiva je u nevjerojatnom preokretu srušila Hajduk 3-2, zasjela na drugo mjesto HNL-a i matematički osigurala Dinamu naslov.</p><p>Ta fantastična pobjeda tek je jedna od velikih pobjeda momčadi<strong> Gorana Tomića</strong>, trenera koji je ove sezone rušio sve iz takozvane 'velike četvorke'. 'Skinula' je Lokomotiva i Rijeku i Dinamo i Osijek i Hajduk, a nalazi se i ispred triju od tih momčadi na tablici. Naziv 'velika četvorka' mogao bi se redefinirati... Tajna uspjeha? Veliko zajedništvo, objasnio nam je ranije Tomić:</p><p>- Veliko zajedništvo. Kratko i jasno. Kod nas vlada velika pozitiva, svi smo kao jedan, to se osjeti i na terenu. Svi ovosezonski rezultati su plod našeg rada, pa i čudesne atmosfere koja vlada na Kajzerici. Vjerujte, to nije samo priča, vidite da to zajedništvo ističu i svi igrači. </p><p>No nije tad jedini put pričao o zajedništvu, karakteru i sličnim osobinama. Toga se dotakao i upravo nakon ove pobjede nad Hajdukom:</p><p>- Nemam riječi, nogometna fantazija, mogu samo skinuti kapu svojim igračima. Hajduk će vam stvoriti šansu u 45 minuta, ali utakmica je bila fantastična za gledanje. Samo osjećam ponos, nakon 0-2 do 3-2 govori o karakteru ove momčadi - rekao je netom nakon utakmice, a izrazio je mišljenje i o statusu autsajdera svoje momčadi:</p><p>- Uvijek krenu predviđanja "Ide Lokomotivi težak raspored, bit će im nula bodova", ali drago mi je što smo ih opovrgnuli.</p><p>Tri puta je pobijedio Dinamo, od toga prvi put 4-1:</p><p>- To bi sigurno bila ona prva, kada smo u gostima slavili 4-1. Realno, ne znam koje momčadi uopće mogu stići do tako visoke pobjede u Maksimiru, poslije toga je sve bilo puno lakše. Meni je to bila prva utakmica na klupi <strong>Lokomotive</strong> protiv Dinama, i odmah smo skinuli taj teret s leđa, prekinuli onaj niz poraza o kojima su svi stalno pisali. Jednostavno, takve stvari više ne želim ni komentirati, na njih više niti trošiti sekunde. Ali, poslije toga je sve bilo puno lakše.</p><p>No, nisu ligaške pobjede Tomićev jedini uspjeh. Lokomotiva je i u finalu Kupa, a kako bi priča bila tim bolja, Tomić će tada otići u svoj rodni Šibenik gdje se igra finale:</p><p>- Svi smo jako uzbuđeni zbog finala Kupa, a meni sve to, zbog mog Šibenika znači još i više. Ma gledajte, pa ja sam cijelo djetinjstvo proveo u zgradi 50-ak metara udaljenoj od <strong>Šubićevca</strong>, pa taj mi je stadion bio poput dnevnog boravka. Osvojiti trofej, prvi trofej u karijeri, baš u svom gradu je nešto posebno. Ali polako, finale Kupa je zadnja utakmica sezone, do tada je pred nama još čitav niz velikih ispita.</p><p>I prije finala je Lokomotiva bila na Šubićevcu:</p><p>- Kako ću se osjećati? Ma mislim da će biti sve OK, da mi to više neće predstavljati ništa neobično. Mi smo na putu do finala Kupa morali na Šubićevac, u četvrtfinalu smo tamo pobijedili <strong>Šibenik</strong> 4-0. I da, tada mi je sve bilo jako neobično, sada će mi sve ipak biti puno lakše. </p><p>Trenerski uzor mu je Sven-Göran Eriksson, a na pitanje od koga je najviše naučio odgovor je bio jako brz:</p><p>- Ma sigurno od<strong> Svena-Görana Erikssona</strong>. Od takvog stručnjaka možete naučiti dosta detalja koji su svakom mladom treneru od neprocjenjive važnosti. Kako voditi utakmicu, kako se ponašati nakon pobjede ili poraza, kako surađivati s medijima, razgovarati s upravom kluba ili držati odnose u svlačionici. A osobno, pratim moderne trenerske trendove iako sam najbliži talijanskom modelu načina rada, gdje se puno pažnje poklanja taktici.</p><p>Eriksson je trebao doći i na finale Kupa:</p><p>- Zvat ću ga pa ćemo vidjeti. Ma već smo razgovarali o tome, najavio je dolazak na Šubićevac, ali sve to je bilo u razdoblju prije korone. On je sada u Švedskoj, ima 72 godine, a moramo vidjeti i kakva će biti situacija s putovanjima u to vrijeme. Sve je to sada upitno, ali ćemo brzo pričati i vidjeti hoće li on doći u <strong>Šibenik</strong>.</p><p>Najveći trenerski 'skalp' mu je bivši izbornik Japana:</p><p>- Bivši izbornik Japana <strong>Philippe Troussier</strong>. On je u karijeri još vodio Obalu Bjelokosti, Nigeriju, Južnu Afriku, Maroko, trenirao i Marseille. Sjećam se, gubio sam od Vanderleija Luxemburga, Radomira Antića, ali oni su tada vodili puno veće i skuplje momčadi.</p><p>Goran Tomić je 2014. godine bio proglašen najboljim trenerom druge kineske lige...</p><p>- To mi je bila najbolja sezona u karijeri, ma tu sam s Beijing Baxyjem napravio povijesni uspjeh. To je kao da uzmete klub iz donjeg dijela HNL-a, a u prva 22 kola nisam bio poražen. Da, nisam gubio od ožujka, pa sve do rujna, Kinezi nisu mogli vjerovati. Tri godine poslije mene tu je nagradu dobio bivši trener Real Madrida<strong> Juan Ramon Lopez Caro</strong>.</p><p>Dinamo je siguran putnik u kvalifikacije za Ligu prvaka, za nju se sada bori i <strong>Lokomotiva</strong>, a Zagreb (više) nema niti jedan stadion na kojem se može igrati to natjecanje. No gdje će se te utakmice igrati, još se ne zna:</p><p>- Ne, nismo uopće pričali o tome, bar ja ne znam za takve razgovore. A iskreno, niti ne znam koliko bi mi mogli europskih pretkola igrati u Kranjčevićevoj ulici. Od početka sezone razmišljamo na isti način, želimo se boriti za Europu, to nam polazi za rukama. I sve iznad toga je za nas bonus. </p><p>Zanimljivo je kako je Tomić upravo bio skloniji Hajduku do 1992. godine, no otkad je počeo HNL, to se promijenilo:</p><p>- Iskreno, kao klinac sam do početka HNL-a, do te 1992. godine bio skloniji <strong>Hajduku</strong>, ali od tada za mene postoji samo Šibenik. Stvarno respektiram sve naše klubove, i Dinamo, i Hajduk, i Osijek i Rijeku, ali otkako je HNL-a moj jedini klub je Šibenik - završio je <strong>Tomić</strong>.</p><p> </p>