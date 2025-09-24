Obavijesti

OZLJEDA KOLJENA

Udarac za Barcelonu. Poznato koliko će izbivati mladi talent

Foto: FRANCISCO UBILLA/REUTERS

Šok za Barcelonu! Gavi van terena do pet mjeseci zbog operacije koljena. Hoće li Barca izdržati bez njega dok lovi Real Madrid u borbi za naslov

Veznjak Barcelone Gavi bit će izvan terena do pet mjeseci nakon što je operirao koljeno zbog ozljede meniskusa, priopćio je katalonski klub.

Dvadesetjednogodišnji španjolski reprezentativac, kojem je puknuo prednji križni ligament (ACL) u studenom 2023., ozlijedio je desno koljeno na treningu u kolovozu nakon što je nastupio u prve dvije prvenstvene utakmice Barcelone.

"Gavi je imao artroskopiju kako bi se riješila ozljeda medijalnog meniskusa koji je zašiven. Vrijeme oporavka procjenjuje se na oko četiri do pet mjeseci", navodi se u Barcinom priopćenju objavljenom kasno u utorak.

Barcelona je trenutačno druga u La Ligi, zaostaje za Real Madridom pet bodova, ali ima utakmicu manje. U četvrtak gostuju kod Real Ovieda.

