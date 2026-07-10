Udarac za Belgiju pred Španjolce. Nevjerojatno zbog čega su ostali bez igrača

Nakon Baloguna, Trumpa i Infantina, Belgija je pred novim problemom i to uoči utakmice sa Španjolskom. Belgijski branič Zeno Debast neće konkurirati za nastup protiv Španjolaca nakon što je njegov klub, Sporting, odbio dati odobrenje za njegov povratak na teren, piše The Athletic.

Debast je na Svjetsko prvenstvo doputovao iako je bio ozlijeđen, a izbornik Rudi Garcia uvrstio ga je na popis vjerujući da će biti spreman za nokaut-fazu. Belgijski reprezentativac nije igrao tijekom grupne faze, no protiv SAD-a našao se na klupi, što je sugeriralo da bi uskoro mogao biti spreman za prve minute.

Ipak, portugalski klub u posljednji je trenutak odlučio blokirati njegov nastup. Iako je liječnički tim belgijske reprezentacije procijenio da je stoper sposoban igrati, u Sportingu smatraju drugačije te ne žele riskirati njegov prerani povratak nakon ozljede.

- Zeno Debast neće biti na raspolaganju za četvrtfinale. Njegov klub, Sporting CP, obavijestio je igrača da ga ne smatra medicinski sposobnim za nastup na utakmici. Ta se procjena razlikuje od procjene liječničkog osoblja Crvenih vragova, kao i medicinskih i nadležnih tijela FIFA-e. Zeno trenutačno individualno trenira pod nadzorom Odjela za izvedbu i pripremu RBFA-a - objavio je Belgijski nogometni savez.