UDARAC ZA DINAMO Bennacer neće ostati na Maksimiru. Sletio u Katar, Milan ga pušta iz kluba

Ismaël Bennacer, prema svemu sudeći, neće ostati u Zagrebu. Alžirski je veznjak sletio u Dohu, gdje bi nakon obavljenih liječničkih pregleda trebao i službeno postati novi igrač tamošnjeg prvoligaša Al-Shamala, piše Germanijak.

Prema navodima arapskih medija, Alžirac se novoj momčadi pridružuje kao slobodan igrač. Talijanski mediji, pak, navode kako je igračev novi agent Fali Ramadani boravio je u Italiji kako bi dogovorio sporazumni raskid ugovora s Milanom.

🚨🇶🇦 Ismael Bennacer, set to leave AC Milan on mutual contract termination and sign at Al Shamal Sports Club.



Qatari side working on final details to get the deal done this week. 🇩🇿 pic.twitter.com/Oh9ByYjpqe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

Bennacer je u Milano stigao 2019. godine iz Empolija za 16 milijuna eura, no nakon odličnih izdanja, njegova karijera krenula je nizbrdo zbog teške ozljede u polufinalu Lige prvaka protiv Intera u svibnju 2023. godine. Od crveno-crnih oprašta se sa 178 službenih nastupa, osam pogodaka i 12 asistencija.

Prošlu sezonu pokušao je oživjeti karijeru na posudbi u zagrebačkom Dinamu, gdje je u svim natjecanjima odigrao 18 utakmica i postigao jedan pogodak uz dvije asistencije.

Iako je predsjednik Modrih, Zvonimir Boban, na članskom danu istaknuo da bi Maksimir bio idealna sredina za nastavak njegove karijere pod uvjetom da raskine ugovor s Milanom, veznjak se ipak odlučio za unosniji angažman na Bliskom istoku.

Pad forme i česti problemi s ozljedama odrazili su se i na njegov međunarodni status. Izbornik alžirske reprezentacije, Vladimir Petković, izostavio je Bennacera s popisa za Mundijal.