Obavijesti

Sport

Komentari 1
GOTOVA POSUDBA

UDARAC ZA DINAMO Bennacer neće ostati na Maksimiru. Sletio u Katar, Milan ga pušta iz kluba

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
UDARAC ZA DINAMO Bennacer neće ostati na Maksimiru. Sletio u Katar, Milan ga pušta iz kluba
Dinamo i Hajduk sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Bennacer je u Milano stigao 2019. godine iz Empolija za 16 milijuna eura, no nakon odličnih izdanja, njegova karijera krenula je nizbrdo zbog teške ozljede u polufinalu Lige prvaka protiv Intera u svibnju 2023. godine.

Admiral

Ismaël Bennacer, prema svemu sudeći, neće ostati u Zagrebu. Alžirski je veznjak sletio u Dohu, gdje bi nakon obavljenih liječničkih pregleda trebao i službeno postati novi igrač tamošnjeg prvoligaša Al-Shamala, piše Germanijak.

Prema navodima arapskih medija, Alžirac se novoj momčadi pridružuje kao slobodan igrač. Talijanski mediji, pak, navode kako je igračev novi agent Fali Ramadani boravio je u Italiji kako bi dogovorio sporazumni raskid ugovora s Milanom.

Bennacer je u Milano stigao 2019. godine iz Empolija za 16 milijuna eura, no nakon odličnih izdanja, njegova karijera krenula je nizbrdo zbog teške ozljede u polufinalu Lige prvaka protiv Intera u svibnju 2023. godine. Od crveno-crnih oprašta se sa 178 službenih nastupa, osam pogodaka i 12 asistencija.

Prošlu sezonu pokušao je oživjeti karijeru na posudbi u zagrebačkom Dinamu, gdje je u svim natjecanjima odigrao 18 utakmica i postigao jedan pogodak uz dvije asistencije.

DINAMOV VEZNJAK Bennacer ne ide na SP: 'Ja sam spreman, ne razumijem odluku'
Bennacer ne ide na SP: 'Ja sam spreman, ne razumijem odluku'

Iako je predsjednik Modrih, Zvonimir Boban, na članskom danu istaknuo da bi Maksimir bio idealna sredina za nastavak njegove karijere pod uvjetom da raskine ugovor s Milanom, veznjak se ipak odlučio za unosniji angažman na Bliskom istoku.

Pad forme i česti problemi s ozljedama odrazili su se i na njegov međunarodni status. Izbornik alžirske reprezentacije, Vladimir Petković, izostavio je Bennacera s popisa za Mundijal.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko protiv koga igra u završnici?

SP 2026. je u najuzbudljivijoj fazi, a Hrvatska se oprostila u šesnaestini finala proširenog Mundijala s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Brazilac korak do Dinama, Englezi zagrizli za hajdukovca, 'vatreni' u Češku

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...
TU ĆE VIDATI RANE

FOTO Ronaldo, superjahta čeka! Zavirite u plutajuću tvrđavu na kojoj pobjegne s Georginom...

Cristiano Ronaldo nakon ispadanja u osmini finala Svjetskog prvenstva s Portugalom može se posvetiti uživanju u luksuzu i obiteljskom miru na svojoj personaliziranoj jahti "CG Mare"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026