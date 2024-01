Udarac za Hajduk, ozlijedio se Livaja! Karoglan: Nije dobro...

Nisam očekivao ovakav start, čestitke Rijeci. Težak poraz za nas, imali smo dobar start u utakmicu i očekivali smo da će nas taj gol rasteretiti i da ćemo imati više od nogometa. Ali dva auta na koja smo se spremali i znali smo za to... Ne reagiramo dobro - rekao je nakon prvog poraza na klupi Hajduka (1-2) trener Splićana Mislav Karoglan pa nastavio:

- Kasno smo počeli igrati? Očekivao sam da ćemo imati puno više lopti, da ćemo ulaziti u međuprostor, ali to nije bio slučaj. Gurali su nas desno, imamo puno dešnjaka. Ali OK, imali smo ozljedu Pukštasa, Moufi nije bio pravi, na kraju Marko Livaja. Ali ne umanjuje to pobjedu Rijeke.

Ozljeda Livaje zabrinjava

Marko Livaja se ozlijedio na samom kraju utakmice. U 93. minuti je krivo doskočio u duelu i izvrnuo gležanj, a unatoč naporima liječnika, morao je izaći iz igre. Dvije minute kasnije odšepao je oslanjajući se na dvojicu.

- Livaja ima problem sa zglobom, izgleda ozbiljno. Imamo treće žute sa Sahitijem i Sigurom, vidjet ćemo. Kleinheisler ima kvalitetu, ima i određen broj igrača koji nisu bili dobri, ali to je samo na meni.

Foto: Ivana IvanovicPIXSELL/PIXSELL

Doživjeli ste prvi poraz na klupi Hajduka.

- Nisam letio kad smo pobjeđivali redom, ali neću ni sad. Ovo je maraton i imat ćemo šanse za titulu.

Koliko ste razočarani, svi su očekivali pobjedu?

- Svakako da sam razočaran, velika utakmica, aktivan rezultat, očekivao sam da nas gol rastereti, da vidimo puno više nogometa. Pukštas nije mogao dalje, ozljeda Livaje je najlošiji scenarij za nas, ne izgleda dobro ta ozljeda...