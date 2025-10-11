Udarac za Španjolsku i Barcu: Olmo napustio reprezentaciju, propustit će veliki El Clasico!?

Bivši igrač Dinama Dani Olmo (27) napustio je kamp španjolske nogometne reprezentacije i izborniku Luisu de la Fuenteu neće biti na raspolaganju za susret protiv Gruzije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:40 Olmo dobio prvi poziv u reprezentaciju | Video: GNK Dinamo

Kako javljaju tamošnji mediji, Olmo je već stigao u Barcelonu zbog ozljede lista lijeve noge gdje će u ponedjeljak započeti s rehabilitacijom.

To ujedno znači i da španjolski reprezentativac neće biti na raspolaganju Hansiju Flicku za veliki sudar s Real Madridom 26. listopada kada 'kraljevi' na Bernabeuu dočekuju 'blaugranu' u 10. kolu La Lige.

Španjolski nogometni savez potvrdio je Olmovu ozljedu, koji je u Kataloniju stigao u subotu oko podneva.

Po dolasku u zračnu luku El Prat prisutni novinari su ga pitali što predviđa hoće li se uspjeti zaliječiti do El Clasica.

- Vidjet ćemo - kratko je odgovorio Olmo

Olmo će u ponedjeljak obaviti dodatne liječničke preglede koji će utvrditi ozbiljnost ozljede i započeti s procesom rehabilitacije.