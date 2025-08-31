Obavijesti

OZLIJEDIO SE

Udarac za srpske košarkaše: Do kraja EuroBasketa bez kapetana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Bogdanović se ozlijedio u petak u susretu 2. kola A skupine, u kojem je Srbija svladala Portugal sa 80-69. Košarkaši Srbije nakon tri kola u skupini A imaju maksimalan učinak

Košarkaška reprezentacija Srbije ostala je bez kapetana, budući da Bogdan Bogdanović zbog ozljede stražnje lože više neće moći igrati na Europskom prvenstvu.  

- Bogdanović zbog ozljede stražnje lože više neće igrati na Europskom prvenstvu. Liječnici su ocijenili da je ruptura mišića puno ozbiljnija negoli se prvotno mislilo. U dogovoru s njegovim klubom LA Clippersima odlučeno je da Bogdanović ode u SAD na intenzivnu terapiju kako bi se što prije oporavio - priopćio je u nedjelju Košarkaški savez Srbije.

FIBA EuroBasket 2025 - Group Phase - Portugal v Serbia
Foto: INTS KALNINS/REUTERS

Bogdanović se ozlijedio u petak u susretu 2. kola A skupine, u kojem je Srbija svladala Portugal sa 80-69. Košarkaši Srbije nakon tri kola u skupini A imaju maksimalan učinak, pobjede protiv Estonije, Portugala i Latvije. U njihovoj skupini jednako je uspješna i Turska, koja također ima tri pobjede.

Na ovogodišnjem Eurobasketu, koje zajednički organiziraju Cipar, Finska, Poljska i Latvija, 24 reprezentacije podijeljene su u četiri skupine, a plasman u osminu finala izborit će po četiri najbolje momčadi iz svake skupine. 

OSTALO

