'Udri po njemu, nije ti brat!' De Bruyne žestoko srušio suigrača

Nogometna reprezentacija Belgije sigurno je jedna od pritajenih favorita na aktualnom Svjetskom prvenstvu, a s ovom sjajnom generacijom punom sjajnih igrača napokon žele ostvariti zapaženiji rezultat na velikim natjecanjima.

Koliko su Belgijci "nabrijani" i usrdotočeni na Mundijal, dokazuje snimka s njhovog treninga tri dana prije uvodne utakmice protiv Paname. Vodio je loptu Adnan Januzaj uz aut liniju i u jednom trenutku mu je brutalno uklizao Kevin De Bruyne. Krilni napadač Real Sociedada ostao je ležati na travnjaku držeći se za rame, a De Bruyne je samo ustao i otrčao.

Kevin De Bruyne clearly isn't arsed about Januzaj being match-fit for Panama on Monday.



Go hard or go home. (Via @EnzioHouwaart)pic.twitter.com/ZSc5fXYZKl