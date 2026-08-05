Uefa ima nova pravila: Tiču se semafora i broja žutih kartona

Uefa je odlučila osvježiti nekoliko detalja u svojim klupskim natjecanjima, a nove će se odredbe primjenjivati već od početka ove sezone u Ligi prvaka, Europskoj ligi i Konferencijskoj ligi.

Najveća promjena odnosi se na disciplinske kazne zbog žutih kartona. Dosad su igrači i članovi stručnih stožera automatski propuštali jednu utakmicu nakon što bi skupili tri javne opomene, no taj je prag sada pomaknut. Suspenzija će se ubuduće aktivirati tek nakon četvrtog žutog kartona, što znači da će nogometaši imati nešto više prostora prije nego što ih zbog akumuliranih kartona stigne kazna.

Druga novost stiže na stadione, točnije na službene semafore. Uefa je promijenila pravilo prema kojem se vrijeme na semaforu zaustavljalo nakon isteka 45. i 90. minute, bez prikaza dodatnih minuta. Od sada će navijači na stadionima moći vidjeti i trajanje sudačke nadoknade, baš kao što je već godinama slučaj u nekim europskim ligama, među kojima prednjači englesko prvenstvo.