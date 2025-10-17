Uefa istražuje Juventus. Prijeti mu kazna zbog kršenja pravila

Talijanski nogometni velikan Juventus ponovno se našao pod povećalom Uefe. Krovna europska nogometna organizacija pokrenula je službenu istragu protiv kluba iz Torina zbog mogućeg kršenja pravila financijskog fair playa (FFP), što bi moglo rezultirati novim kaznama samo godinu dana nakon što su već bili sankcionirani.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Vijest o istrazi potvrdio je sam klub u svojim financijskim izvješćima koja će biti predstavljena na godišnjoj skupštini dioničara 7. studenog. Juventus je naveo da ih je Uefa službeno obavijestila o pokretanju postupka 18. rujna 2025. godine. Očekuje se da će konačna odluka o ovom slučaju biti donesena u proljeće 2026. godine. Istraga se usredotočuje na poslovanje kluba u razdoblju od 2022. do 2025. godine i potencijalno kršenje takozvanog "pravila o zaradi u nogometu".

Prema pravilima Uefe, klubovima je dopušten gubitak od najviše 60 milijuna eura tijekom trogodišnjeg ciklusa. Taj se limit može povećati za dodatnih 10 milijuna eura godišnje, do maksimalno 90 milijuna eura, ali samo ako klubovi ispune četiri stroga uvjeta koji dokazuju "dobro financijsko zdravlje". To uključuje održavanje pozitivnog kapitala, održiv omjer duga i dovoljnu likvidnost za pokrivanje kratkoročnih obveza.

Foto: Pablo Morano/REUTERS

Ukoliko se utvrdi kršenje pravila, Juve bi se mogao suočiti s nizom sankcija, od novčanih kazni do sportskih ograničenja. To bi moglo uključivati zabranu registracije novih igrača za Uefina natjecanja. Iako iz kluba poručuju da u potpunosti surađuju s istražiteljima, u izjavi dioničarima naveli su kako bi potencijalna novčana kazna bila "vjerojatno beznačajna". Također su istaknuli da su sve dospjele obveze plaćanja podmirene.

Ova istraga dolazi u vrlo osjetljivom trenutku za klub koji se već godinama bori s financijskim i pravnim problemima. U srpnju 2023. godine, Juventus je izbačen iz europskih natjecanja na jednu sezonu (Konferencijska liga 2023./24.) i kažnjen s 20 milijuna eura, od čega je polovica bila uvjetna, zbog ranijih kršenja FFP pravila. Klub je tada prihvatio kaznu i nije se žalio, no novi postupak pokazuje da njihovi financijski problemi nisu riješeni. "Stara dama", koja je u vlasništvu obitelji Agnelli već cijelo stoljeće, zabilježila je gubitak od 58 milijuna eura u posljednjoj fiskalnoj godini, a zadnju je dobit ostvarila još u sezoni 2016./2017.