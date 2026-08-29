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SKANDAL U ČEŠKOJ

UEFA JE REAGIRALA Crvenoj zvezdi prijeti rigorozna kazna zbog veličanja Ratka Mladića

Piše HINA,
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UEFA JE REAGIRALA Crvenoj zvezdi prijeti rigorozna kazna zbog veličanja Ratka Mladića
Foto: Dusan Milenkovic
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Uefa je pokrenula postupak protiv Crvene zvezde zbog skandiranja i transparenta u čast Ratka Mladića u Plzenju. Klubu prijete teške kazne, a službena objava spornih poruka mogla bi ga dodatno skupo stajati

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Europska nogometna federacija (Uefa) pokrenula je disciplinski postupak protiv beogradske Crvene zvezde zbog transparenata koje su njezini navijači istaknuli na stadionu Viktorije Plzenj u Češkoj, u povodu smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, pišu u subotu beogradski mediji pozivajući se na portal The Athletic.

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Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici, umro je u četvrtak u pritvoru haškog tribunala u 84. godini, a Zvezdini navjači 'delije' na utakmici s češkom Viktorijom u Plzenju skandirali su Mladićevo ime uz poruke s transparenata 'Generale vječna slava i hvala'.

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Foto: Dusan Milenkovic

Prema navodima portala The Athletic, Uefa je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde, zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja", "prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju", te zbog neprimjerenog ponašanja tima.

Važeća pravila Uefe predviđaju prilično oštre kazne, a u slučaju Crvene zvezde sankcije bi mogle biti i strože jer se klubu zbog navijača stavlja na teret "rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje". S obzirom na to da je klub zatim objavio fotografije transparenata na svojim društvenim mrežama, to bi Uefa mogla vidjeti i kao otežavajuću okolnost, navodi beogradski portal Sportinjo

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Komentari 13
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