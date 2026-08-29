UEFA JE REAGIRALA Crvenoj zvezdi prijeti rigorozna kazna zbog veličanja Ratka Mladića

Europska nogometna federacija (Uefa) pokrenula je disciplinski postupak protiv beogradske Crvene zvezde zbog transparenata koje su njezini navijači istaknuli na stadionu Viktorije Plzenj u Češkoj, u povodu smrti haškog osuđenika Ratka Mladića, pišu u subotu beogradski mediji pozivajući se na portal The Athletic.

Mladić, osuđen na doživotni zatvor zbog ratnih zločina i genocida u Srebrenici, umro je u četvrtak u pritvoru haškog tribunala u 84. godini, a Zvezdini navjači 'delije' na utakmici s češkom Viktorijom u Plzenju skandirali su Mladićevo ime uz poruke s transparenata 'Generale vječna slava i hvala'.

Foto: Dusan Milenkovic

Prema navodima portala The Athletic, Uefa je pokrenula disciplinski postupak protiv Crvene zvezde, zbog "rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja", "prenošenja poruke neprimjerene sportskom događaju", te zbog neprimjerenog ponašanja tima.

Važeća pravila Uefe predviđaju prilično oštre kazne, a u slučaju Crvene zvezde sankcije bi mogle biti i strože jer se klubu zbog navijača stavlja na teret "rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje". S obzirom na to da je klub zatim objavio fotografije transparenata na svojim društvenim mrežama, to bi Uefa mogla vidjeti i kao otežavajuću okolnost, navodi beogradski portal Sportinjo.