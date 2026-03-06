Obavijesti

STIGAO PRAVORIJEK

Uefa kaznila Real Madrid zbog nacističkog pozdrava navijača

Piše HINA,
UEFA kaznila Real Madrid s 15.000 eura zbog nacističkog pozdrava navijača. Santiago Bernabéu gubi 500 mjesta na godinu dana uvjetno

UEFA je u petak objavila da je kaznila Real Madrid jer je jedan od njegovih navijača izveo nacistički pozdrav prije početka uzvratne utakmice doigravanja Lige prvaka protiv Benfice prošlog tjedna.

Disciplinska komisija europske nogometne federacije kaznila je španjolski klub s 15.000 eura "zbog rasističkog i/ili diskriminirajućeg ponašanja navijača" tijekom uzvratne utakmice doigravanja protiv Benfice 25. veljače, navodi se u priopćenju.

UEFA je također izrekla jednogodišnju uvjetnu djelomičnu kaznu zatvaranja 500 mjesta na Realovom stadionu Santiago Bernabéu. Madridski klub objavio je nakon utakmice da je izbacio i zabranio navijaču snimljenom kako izvodi nacistički pozdrav na tribinama dolazak na Santiago Bernabeu.

