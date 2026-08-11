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UEFA MIJENJA VAR Uoči početka Lige prvaka uvela 'Clear Line'

Piše Josip Tolić,
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UEFA MIJENJA VAR Uoči početka Lige prvaka uvela 'Clear Line'
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
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Uefa diže glas: VAR će se smjeti javljati samo na jasne greške, a Rosetti poručuje kako nogomet nije PlayStation

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Uefa je predstavila platformu "Clear Line" kojom bi trebala pojednostaviti uporabu VAR tehnologije u nogometu. Želi pojačati autoritet glavnog suca i ograničiti intervencije isključivo na jasne i očigledne pogreške, očito nezadovoljna kako se koristi proteklih godina. Roberto Rosetti, šef Uefine sudačke organizacije, objasnio je kako će i novi dokument pomoći i navijačima i drugim gledateljima.

​- Svi se pitaju kada VAR treba intervenirati. To je glavna tema. Oslonili smo se na osam godina iskustva i stotine jasnih snimki te smo stvorili Clear Line. To je dokument u kojem objašnjavamo kada i kako VAR treba intervenirati, namijenjen svima: igračima, trenerima, navijačima i novinarima - objasnio je Rosetti.

Platforma, koja je već aktivna OVDJE, funkcionira kao videoteka sudačkih odluka. Nakon svake utakmice Lige prvaka svaka sporna bi se sporna situacija trebala usporediti s primjerima iz arhive. Uefin dužnosnik Velasco Carballo kaže da su jezik namjerno pojednostavili.

LONDON, UNITED KINGDOM: 05 MAY 2009 UEFA appointed match referee Roberto Rosetti (C) gestures during the UEFA Champions
Foto: IMAGO/Domenic Aquilina/IMAGOSPOR

​- U nekim tekstovima mogu se naći izrazi koji su kolokvijalni, a ne sudačka terminologija, ali to smo učinili namjerno kako bi bilo razumljivo svima - potvrdio je.

Rosetti kaže kako nije zadovoljan načinom na koji VAR utječe na nogomet i da je vrijeme za povratak izvornim postavkama. Nova filozofija traži odustajanje od "traženja mikroskopskih pogrešaka".

​- Kontekst je važan. Ovo je nogomet, a ne PlayStation. Sudac mora suditi utakmicu, a VAR je tu samo za jasne i očite pogreške - poručio je Talijan.

Problem nedosljednosti najočitiji je kod igranja rukom. Dok u Premier ligi sude jedan penal zbog ruke na svakih 17,27 utakmica, u Ligi prvaka ta je brojka bila drastično veća: jedan penal na svakih sedam utakmica. Uefa želi i smanjiti broj intervencija koje su u Ligi prvaka (0,47 po utakmici) bile češće nego u Engleskoj (0,29).

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