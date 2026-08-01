Uefa oštro prema Infantinu: Daj ostavku ili ćemo te mi smijeniti

Saga oko Uefe i Fife još uvijek nije gotova. Uefa je sada pojačala pritisak na predsjednika Fife Giannija Infantina te je zatražila njegovu ostavu na toj funkciji. Nakon što je ranije objavila priopćenje u kojem je poručila "da se ovako ne može nastaviti", Telegraph ističe da to znači da je Uefa spremna pokrenuti postupak izglasavanja nepovjerenja.

Odluka Uefe dolazi nakon što je Infantino ipak odustao od kontroverznog projekta prodaje udjela u komercijalnim pravima Svjetskog prvenstva. Da iskaže svoje nezadovoljstvo, Uefa je Infantinu postavila ultimatum, ako ne odstupi od funkcije, glasat će se o njegovom nepovjerenju koje će formalno pokrenuti savezi članovi Fife.

Exclusive: Uefa tells Infantino to resign



European game’s member nations will trigger vote of no-confidence unless under fire Fifa president falls on his own sword



🔗 https://t.co/d7eqNMbxxj pic.twitter.com/Q0WR15smll — Telegraph Football (@TeleFootball) August 1, 2026

Naime, za takav potez postoji i pravni temelj koji se nalazi u članku 25. Fifinog statuta. Prema toj odredbi, Vijeće Fife dužno je sazvati izvanredni kongres ako to pisanim putem zatraži petina članica, odnosno 43 od ukupno 211 nacionalnih saveza. Krovna europska nogometna organizacija broji čak 55 članica, što je dovoljno za pokretanje postupka. Francuski list L'Équipe navodi da se izvanredni kongres mora održati unutar tri mjeseca od zaprimanja službenog zahtjeva.

Ako dođe do izvanrednog kongresa, pravo glasa imat će svih 211 saveza. Za smjenu predsjednika potrebna je natpolovična većina važećih glasova, što znači da je za opoziv Infantina potrebno prikupiti 106 glasova.

