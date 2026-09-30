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LIGA NACIJA

Uefa popustila Englezima: Na Rujevicu stižu njihovi navijači

Piše Ivan Tomašković,
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Uefa popustila Englezima: Na Rujevicu stižu njihovi navijači
Foto: Eva Korinkova
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Uefa je HNS kaznila zbog rasističkog i diskriminirajučeg ponašanja hrvatskih navijača na utakmicama Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu

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Hrvatska i Engleska u subotu od 18 sati igraju utakmicu trećeg kola Lige nacija na Rujevici. Susret će se zbog Uefiine kazne Hrvatskoj igrati bez gledatelja, no stadion ipak neće biti potpuno prazan. Na tribinama će biti 100 engleskih navijača.

Engleski nogometni savez objavio je da je nakon razgovora s Uefom dobio dopuštenje da 100 besplatnih ulaznica podijeli članovima England Supporters Travel Cluba. Za njih se prijavilo čak 1543 navijača, a ulaznice su podijeljene prema sustavu kojim engleski savez nagrađuje članove koji redovito putuju na utakmice reprezentacije.

Podsjetimo, Uefa je HNS kaznila zbog rasističkog i diskriminirajučeg ponašanja hrvatskih navijača na utakmicama Hrvatska - Francuska u Splitu i Francuska - Hrvatska u Parizu u prošlom izdanju Lige nacija. Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja navijača kažnjen je s 93.000 eura, jednom domaćom utakmicom bez gledatelja, jednom gostujućom utakmicom bez gostujućih (hrvatskih) navijača i financijskom kompenzacijom Francuskom nogometnom savezu zbog štete nastale na stadionu Stade de France. 

UEFA Nations League - Group A3 - Spain v Croatia
Foto: Marcelo del Pozo

Kazna se odnosi na Uefina natjecanja pa će Hrvatska svoju prvu domaću utakmicu novog izdanja Lige nacija protiv Engleske odigrati bez svojih navijača na Rujevici. Uefa je, međutim, napravila iznimku za malu skupinu gostujućih navijača nakon zahtjeva Engleskog nogometnog saveza.

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