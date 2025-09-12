Bennacer bi ipak mogao igrati za Dinamo u grupnoj fazi EL?! Uefa je promijenila pravilo...

Uefa je donijela značajnu i pomalo neočekivanu promjenu pravila za svoja klupska natjecanja, i to samo nekoliko dana prije početka nove sezone Lige prvaka. Odluka, koja stupa na snagu odmah, omogućit će klubovima da tijekom prve faze natjecanja zamijene jednog igrača u slučaju teže ozljede, piše Daily Mail. Ova vijest predstavlja slamku spasa za brojne zvijezde, posebice one iz engleske Premier lige, koje su zbog žestoke konkurencije ili administrativnih ograničenja ostale izvan popisa od 25 prijavljenih igrača.

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Ova "zdravorazumska", kako su je nazvali neki analitičari, prilagodba propisa nudi klubovima prijeko potrebnu fleksibilnost u suočavanju s napornim rasporedom i nepredvidivim ozljedama. Istovremeno, igračima koji su s razočaranjem dočekali vijest o izostavljanju sa službenih popisa pruža novu nadu da bi ipak mogli zaigrati na najvećoj europskoj pozornici.

Što Točno Novo Pravilo Znači?

Na sastanku Izvršnog odbora održanom u albanskoj prijestolnici Tirani, Uefa je službeno potvrdila amandman na propise za muška klupska natjecanja za sezonu 2025./26. U službenom priopćenju navodi se:

"Izvršni odbor odobrio je izmjenu i dopunu propisa kako bi se omogućila privremena zamjena najviše jednog igrača u polju s dugotrajnom ozljedom ili bolešću tijekom ligaške faze, zaključno sa šestim kolom."

Ključni razlog za ovu promjenu, kako objašnjava UEFA, jest "osigurati da se popisi momčadi nepravedno ne smanjuju te da se igrači zaštite od dodatnog opterećenja". Drugim riječima, ako klub zadesi nesreća u obliku teške ozljede ključnog igrača, neće biti primoran igrati s igračem manje na popisu do zimske stanke, već će moći aktivirati zamjenu.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Važno je napomenuti da ova mogućnost vrijedi do kraja šestog kola grupne, odnosno ligaške faze. Iako nova Liga prvaka i Europska liga imaju osam kola u prvoj fazi, rok za ovu vrstu zamjene istječe ranije, poklapajući se s krajem grupne faze Konferencijske lige u prosincu. Još uvijek nije precizno definirano što se smatra "dugotrajnom ozljedom ili bolešću", što ostavlja prostor za tumačenje, no očekuje se da će se raditi o ozljedama koje igrača udaljavaju s terena na više tjedana ili mjeseci.

Foto: Adam Davy/PRESS ASSOCIATION

Ova promjena pravila najviše je odjeknula u Engleskoj, gdje se rekordnih šest klubova natječe u Ligi prvaka. Zbog strogih pravila o broju domaćih i u klubu treniranih igrača, mnogi menadžeri bili su prisiljeni donijeti teške odluke i s popisa izostaviti neka velika imena. Nekoliko je primjera koji zorno ilustriraju potencijalni utjecaj novog pravila:

Mathys Tel (Tottenham Hotspur): Mladi francuski napadač, doveden za više od 30 milijuna eura, bio je jedno od najzvučnijih imena koje je novi menadžer Thomas Frank izostavio s popisa. Tel je i sam priznao da ga je ta odluka "definitivno povrijedila". Sada, u slučaju da se neki od napadača Spursa teže ozlijedi, Tel bi mogao dobiti priliku zaigrati.

Gabriel Jesus (Arsenal): Iako se i sam oporavlja od ozljede, brazilski napadač nije pronašao svoje mjesto na Arsenalovom popisu. Ukoliko dokaže svoju spremnost, a Topnike zadesi nesreća s ozljedom u napadu, Mikel Arteta bi ga mogao naknadno prijaviti.

Federico Chiesa (Liverpool): Odluka Arnea Slota da izostavi talijanskog reprezentativca opisana je kao "okrutna" od strane navijača. Chiesa sada ima novu nadu da bi mogao sudjelovati u Liverpoolovoj europskoj kampanji prije nokaut faze.

Facundo Buonanotte (Chelsea): Mladi argentinski talent bio je razočaran izostankom, no sada bi mogao uskočiti umjesto ozlijeđenog Liama Delapa, koji će zbog problema s tetivom koljena izbivati do studenog.

Također, na neki način profitirati od ovog može i Dinamo, jer će moći, ako se netko od prijavljenih ozlijedi, registrirati novo veiko pojačanje iz Milana, Ismaela Bennacera, što bi dodatno osnažilo zagrebačku momčad u ligaškoj fazi Europske lige.

Ova prilagodba nije samo olakšanje za igrače, već i strateški alat za klubove koji se bore na više frontova. Mogućnost zamjene smanjuje rizik da jedna teža ozljeda kompromitira cijelu europsku polusezonu.