Uefa: 'Razgovarali smo s promotorima Superlige. Ne planiramo izmjenu formata LP'

Piše HINA,
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

A22 je predstavio plan kao alternativu trenutnim turnirima temeljenu na zaslugama i prilagođenu navijačima, obećavajući besplatno streamanje utakmica i veći pristup za manje klubove

StartFragment Uefa je objavila da je održala neformalne razgovore s A22 Sports Managementom, tvrtkom koja stoji iza planova za oživljavanje Europske Superlige, ali je naglasila da se ne razmatraju nikakve promjene formata njezina elitnog klupskog natjecanja, Lige prvaka.

"Možemo potvrditi izvješća da se glavni tajnik UefeTheodore Theodoridis nekoliko puta sastao s suosnivačem A22 Sports Managementa Anasom Laghrarijem u javnosti. Iz tih razgovora nije proizašao nikakav formalni ishod“, objavila je Uefa. "Kategorički potvrđujemo da nema planova za promjenu formata Lige prvaka.“

Mediji su ranije u četvrtak izvijestili da je A22 započeo razgovore s dužnosnicima krovne europske nogometne organizacije kako bi razgovarali o mogućem okviru za novo natjecanje. U izvješćima se navodi da A22 promovira svoj koncept "Unify League“, s 96 klubova u četiri divizije s promocijom i ispadanjem, te se nada da će osigurati Uefino priznanje za projekt.

Manchester United v Valerenga - UEFA Women's Champions League - League Phase - Leigh Sports Village
Foto: martin Rickett/PRESS ASSOCIATION

A22 je predstavio plan kao alternativu trenutnim turnirima temeljenu na zaslugama i prilagođenu navijačima, obećavajući besplatno streamanje utakmica i veći pristup za manje klubove.

Izvješća navode da su glavni izvršni direktor A22 Bernd Reichart i suosnivač Anas Laghrari nastojali predstaviti prijedlog kao komplementaran domaćim ligama, a ne kao izravnog konkurenta Uefinim natjecanjima. Međutim, nogometna tijela i nacionalne lige dosljedno su se protivile toj ideji, upozoravajući da bi to moglo potkopati europsku nogometnu piramidu.

UEFA President Aleksander Ceferin speaks at the Portugal Football Summit in Lisbon
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Izvorni projekt Superlige propao je 2021. nakon reakcije navijača, vlada i šire nogometne zajednice. Dvanaest velikih klubova u početku se prijavilo za odcjepljeno natjecanje, koje im je trebalo jamčiti stalno članstvo, ali devet ih se brzo povuklo.

Koncept je kasnije oživio A22 nakon što je Europski sud pravde 2023. presudio da Uefina ograničenja na konkurentska natjecanja mogu kršiti zakon EU o tržišnom natjecanju.

