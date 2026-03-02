Obavijesti

ZBOG RATA

Uefa razmatra premještanje susreta Španjolske i Argentine?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Berlin: Susret Španjolske i Hrvatske u 1. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Finalissima' je utakmica između europskog i južnoameričkog prvaka. U prethodna tri izdanja "Finalissime" dva puta je slavila Argentina (2022, 1993), a jednom Francuska (1985)

Admiral

Nogometna utakmica između europskog prvaka Španjolske i južnoameričkog Argentine, dogovorena za 27. ožujka u Katru, mogla bi biti premještena u drugu zemlju zbog rata na Bliskom istoku, rekao je u ponedjeljak španjolski izbornik Luis de la Fuente.

"Znamo da se pregovara," izjavio je izbornik za španjolski nacionalni radio RNE.

Katarski nogometni savez je obustavio nogometna natjecanja u toj azijskoj zemlji jer Iran gađa okolne američke vojne baze nakon što su ga napali SAD i Izrael.

"Prvo i osnovno, kao društvo, želimo da se sukob zaustavi," rekao je De la Fuente. "Ali s obzirom da se ušlo u njega i ne zna se koliko će potrajati, rješenje bi bilo, dok se tamo ne može igrati, potražiti drugo mjesto ako je to moguće," dodao je.

Utakmica između Španjolske i Argentine, poznata kao "Finalissima“ trebala je biti nogometna proslava u Katru. Svih 88.966 ulaznica bilo je rasprodano u trenu, ali rat na Bliskom istoku učinio je upitnim odigravanje susreta na stadionu Lusail.

Europska nogometna federacija Uefa priopćila je da zajedno s južnoameričkim savezom Conmebolom "prati i procjenjuje situaciju".

"Finalissima" je utakmica između europskog i južnoameričkog prvaka. Španjolska je u finalu posljednjeg Eura 2024. pobijedila Englesku sa 2-1, dok je Argentina u finalu Copa Americe 2024. bila bolja od Kolumbije sa 1-0 nakon produžetaka. U prethodna tri izdanja "Finalissime" dva puta je slavila Argentina (2022, 1993), a jednom Francuska (1985).

