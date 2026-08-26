Uefa zatvorila dio Maksimira za sljedeći europski ispit Dinama

Žalbeno vijeće Uefine disciplinske komisije naredilo je djelomično zatvaranje sjeverne tribine maksimirskog stadiona tijekom sljedeće Dinamove europske utakmice, zbog kršenja uvjetne kazne iz prosinca 2024. godine nakon utakmice s Borussijom Dortmund u Ligi prvaka.

Žalbeno tijelo je odlučilo naložiti izvršenje uvjetne disciplinske mjere koju je izreklo Tijelo za kontrolu, etiku i disciplinu u svojoj odluci od 11. prosinca 2024. godine zbog korištenja pirotehnike, odnosno naložiti djelomično zatvaranje stadiona GNK Dinamo (tj. polovice kapaciteta donjeg dijela sjeverne tribine) tijekom sljedeće jedne utakmice u natjecanju pod okriljem Uefe u kojoj će GNK Dinamo nastupiti kao domaćin. Također, izrečena je GNK Dinamu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 eura.

- Izrečeno je djelomično zatvaranje stadiona GNK Dinama (tj. polovice kapaciteta donjeg dijela sjeverne tribine) tijekom sljedeće jedne (1) utakmice u natjecanju pod okriljem Uefe u kojoj će GNK Dinamo nastupiti kao domaćin. Navedena mjera djelomičnog zatvaranja stadiona određuje se uvjetno uz rok kušnje od dvije (2) godine, računajući od datuma donošenja ove odluke - stoji u službenom priopćenju krovne kuće europskog nogometa.

Dinamo kažnjen s djelomičnim zatvaranjem sjeverne tribine za iduću europsku domaću utakmicu, bilo to u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, a usto je, osim kazne od 20.000 eura, ponovno na dvogodišnjoj uvjetnoj.