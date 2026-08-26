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ZBOG STAROG GRIJEHA

Uefa zatvorila dio Maksimira za sljedeći europski ispit Dinama

Piše Ivan Tomašković,
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Uefa zatvorila dio Maksimira za sljedeći europski ispit Dinama
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Dinamo će kaznu odraditi u sljedećoj europskoj utakmici, bilo u Ligi prvaka ili Europskoj ligi

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Žalbeno vijeće Uefine disciplinske komisije naredilo je djelomično zatvaranje sjeverne tribine maksimirskog stadiona tijekom sljedeće Dinamove europske utakmice, zbog kršenja uvjetne kazne iz prosinca 2024. godine nakon utakmice s Borussijom Dortmund u Ligi prvaka.

Žalbeno tijelo je odlučilo naložiti izvršenje uvjetne disciplinske mjere koju je izreklo Tijelo za kontrolu, etiku i disciplinu u svojoj odluci od 11. prosinca 2024. godine zbog korištenja pirotehnike, odnosno naložiti djelomično zatvaranje stadiona GNK Dinamo (tj. polovice kapaciteta donjeg dijela sjeverne tribine) tijekom sljedeće jedne utakmice u natjecanju pod okriljem Uefe u kojoj će GNK Dinamo nastupiti kao domaćin. Također, izrečena je GNK Dinamu novčanu kaznu u iznosu od 20.000 eura.

- Izrečeno je djelomično zatvaranje stadiona GNK Dinama (tj. polovice kapaciteta donjeg dijela sjeverne tribine) tijekom sljedeće jedne (1) utakmice u natjecanju pod okriljem Uefe u kojoj će GNK Dinamo nastupiti kao domaćin. Navedena mjera djelomičnog zatvaranja stadiona određuje se uvjetno uz rok kušnje od dvije (2) godine, računajući od datuma donošenja ove odluke - stoji u službenom priopćenju krovne kuće europskog nogometa.

Dinamo kažnjen s djelomičnim zatvaranjem sjeverne tribine za iduću europsku domaću utakmicu, bilo to u Ligi prvaka ili Europskoj ligi, a usto je, osim kazne od 20.000 eura, ponovno na dvogodišnjoj uvjetnoj.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka

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