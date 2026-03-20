Uefa zbog dominacije Engleza mijenja pravila u Ligi prvaka?

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Zanimljivo, kad bi Uefa ukinula nacionalnu zaštitu za klubove, postojala bi mogućnost da se Real Madrid i Barcelona sastanu već u ligaškoj fazi Lige prvaka!

Admiral

Čak šest engleskih klubova našlo se u osmini finala Lige prvaka, ali samo dva su prošla u četvrtfinale. Zbog velikog broja engleskih klubova u elitnom klupskom natjecanju, nekoliko europskih klubova zatražilo je od Uefe promjenu pravila po kojem se u ligaškoj fazi ne mogu sastati klubov iz iste zemlje. 

Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS

Problem nastaje u tome što su se čak tri engleska kluba našla u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu Lige prvaka, a zbog toga je ostatak ždrijeba bio ograničen. Primjerice, Real Madrid, Bayern, PSG, Borussia Dortmund, Barcelona i Inter morali su odigrati dvije utakmice protiv klubova iz Premier lige, a neki od njih bili su i ograničeni na određene suparnike zbog blokade u ždrijebu. 

Na snazi je pravilo po kojem se u ligaškoj fazi ne mogu sastati klubovi iz iste zemlje, ali neki europski klubovi traže ukidanje takvog pravila. 

Zanimljivo, kad bi Uefa ukinula nacionalnu zaštitu za klubove, postojala bi mogućnost da se Real Madrid i Barcelona sastanu već u ligaškoj fazi Lige prvaka! 

Foto: Phil Noble/REUTERS

Nasuprot ranije navedenim zahtjevima, neki klubovi smatraju da bi Uefa morala vratiti pravilo nacionalne zaštite i u prvoj nokaut fazi natjecanja. Kad bi se to dogodilo, PSG ne bi mogao igrati protiv Bresta (prošle sezone) i Monaca (ove sezone) u playoff rundi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

