Uf, zahtjevna je skupina! A ja se napokon osjećam vrhunski

Prvi problem je riješen. HKS je u suradnji s Vladom RH uspio osigurati domaćinstvo te ćemo u Splitu igrati kvalifikacije za Olimpijske igre. Danas smo saznali i skupine, a po viđenome, itekako je moglo i puno lakše.

A tu sad dolaze i drugi problemi, a jedan je od tih kako zaustaviti Nijemce, Ruse i Brazilce. Bez ikakvog podcjenjivanja, Meksiko i Tunis su razina ispod i pobjeda protiv tih reprezentacija je već praktički osigurana. Popularnost košarke je u tim zemljama kao curling u Hrvatskoj, znači nula bodova.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kada pričamo o našoj reprezentaciji, ne možemo ne spomenuti Roka Lenija Ukića (34). Reprezentativna ljeta bila su nezamisliva bez njega, čovjek koji je i pod bolovima igrao za reprezentaciju te pokazao značenje nošenja svetog dresa. To je onaj tip igrača koji bi i s jednom nogom igrao za repku. Legendarni play je godinama vodio igru naše reprezentacije, a sad ćemo ga opet nakon dvije godine vidjeti u najdražem dresu. Što Roko kaže o skupini?

- Ha, pa prilično je zahtjevna grupa. Imamo tu četiri podjednake momčadi i svatko može proći. Ne bih nikoga posebno izdvajao, ali rekao bih da možemo proći. Što se tiče prijašnjih kvalifikacija, rekao bih da je tamo situacija bila ipak nešto teža. Imali smo Talijane i Tunižane u grupi, pa smo igrali protiv Grčke koja je imala Antetokounmpa. Nismo preplaćeni na prolazak jer smo ipak dobili Wild card zbog prijašnjih uspjeha i dobrih rezultata. S Tunisom smo već igrali i u Torinu, a Meksiko je ipak nešto lošija momčad - javio nam se Ukić iz Francuske gdje nastupa za drugoligaša Antibes Sharkse.

Hrvatska je 2016. godine u Torino stigla bez prevelikih očekivanja. Dobili smo jako tešku skupinu s Talijanima i Grcima i težak zadatak je bio pred nama, ali pokazali smo karakter. Na krilima nevjerojatnog Bojana Bogdanovića srušili smo i Grke i Talijane i osigurali plasman na Olimpijske igre gdje smo zapeli u četvrtfinalu. A kako smo tamo samo igrali. Rušili smo i Argentince, Brazilce, a ona Šišijeva blokada nad Gasolom za pobjedu protiv Španjolske je nešto najslađe. Nažalost, Srbi su u četvrtfinalu ipak bili prejaki.

No vratimo se na Torino. Tada smo došli u najjačem sastavu i sa svim NBA igračima koje smo tada imali na raspolaganju. Kakva će situacija biti ovaj put?

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Naravno da se čujem s NBA igračima. To su moji prijatelji, s Bogdanovićem sam godinama igrao. On je jako napredovao i jako je

motiviran da osvoji nešto s reprezentacijom. Puno je toga napravio u karijeri, ali to mu je posebna želja. Što se tiče Šišija, on isto

jedva čeka nastup u reprezentaciji, nadam se da će svi dođi na najvećem mogućem nivou.

A Hezonja?

- Znam da on ima želju, a sad ostalim stvarima ne mogu pričati. Ne znam ja kako će Savez i izbornik odlučiti, to je njihova

stvar. Ali znam da ima želju da zaigra - odgovorio je Roko na vječno pitanje s kojim se bavimo već tri godine - kaže Roko.

Hezonja trenutačno igra u Portlandu, a za reprezentaciju je posljednji put nastupio u Riju. Od tada se nije odazivao izbornicima, ali čini se da bi se ovaj put stvari mogle promijeniti. Hrvatska će, možemo slobodno priznati, biti sigurno jača nego prije tri godine. Sada na raspolaganju imamo sva sjajna centra u liku Ante Žižića i Ivice Zupca koji igra jako dobro u Clippersima. Tu je i Dragan Bender koji se pak bori za minutažu u Bucksima. Dakako, ne smijemo zaboraviti ni Luku Šamanića koji je u San Antoniju, a za minutažu se bori igrajući u Razvojnoj ligi.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska se nakon čak 28 godina vraća u Split. Spaladium Arena će po prvi put ugostiti hrvatske košarkaše, a to ima posebno značenje za Roka koji je ipak splitsko dijete.

- Što se tiče Splita, drago mi je da napokon tamo igramo. Nije da je Hrvatska i igrala puno utakmica kući, ali mogla se organizirati neka prijateljska utakmica, no nije na meni da o tome pričam. Što se tiče domaćinstva, ovo sigurno nismo dobili na lijepe oči. Neki ljudi su itekako morali raditi da bi to dobili i stvarno im čestitam na tome. Velika je stvar da smo dobili kvalifikacije.

No vratimo se mi na našeg 'starog' i dobrog Roka. Ukić trenutačno nastupa za francuskog drugoligaša Antibes. Statistika je sjajna, ali najbitnije je da nema ozljeda. E tada Roko može neometano pokazati što zna.

- Što se mene tiče, osjećam se vrhunski, ali stvarno. I najbolje u posljednjih pet godina. Iskoristio sam ovo ljeto da radim na sebi, da

riješim neke probleme i mogu reći da sam stvarno zadovoljan. Da nije tako, ne bih se ni dovodio u kontekst reprezentacije. Želim za Hrvatsku dati koliko mogu, a ne vucarati se po terenu i hvaliti se da sam igrao u Spaladium Areni. Uvjeren sam da nisam niti jedan posto lošiji igrač nego što sam bio 2016. A tad sam bio jedan od nositelja igre u reprezentaciji - priznaje Ukić.

Što kaže izbornik?

- Pričao sam s Veljkom i stavio sam mu se na raspolaganje ukoliko on misli da sam potreban ekipi. On je zainteresiran i rekao sam da ako budem zdrav, da ću doći. Sezona je živa, ali vidjet ćemo.

Foto: Maurizio Gambarini/DPA/PIXSELL

Vruća tema oko reprezentacije su uvijek stranci. Mnogi košarkaški stručnjaci zagovaraju dolazak stranog playmakera, ali Dino Rađa i Stojko Vranković su izričito protiv toga. Veljko Mršić je rekao da nema ništa protiv toga, ali što kaže Roko?

- Nije na meni da pričam o strancima i ne želim sad sebe stavljati u prvi plan. Na Savezu i izborniku je da odluče što žele o tome - kratak je bio Ukić što se tiče te teme.

Roko je košarkaš koji je tijekom cijele karijere osjetio mnoge košarkaške klime, a na početku sezone dobio je ponudu iz Francuske koju nije mogao odbiti. Antibes Sharksi su našem playu 14 klub u karijeri, a kako je zadovoljan drugoligaškim rangom?

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Zadovoljan sam sezonom u Arbinesu. Dobra je razina košarke i mišljenja sam da ni jedan hrvatski klub ne bi osvojio tu ligu, a

mogu reći da bi s klubovima iz lige problema imali klubovi iz donjeg dijela ljestvice ABA lige. Nije to liga stranaca, igra se na fizikalije i mogu reći da imam jako dobre statistike. Liga je jako izjednačena, u sredini tablice smo, ali još ima dovoljno vremena za pomak na bolje - zaključio je Roko.

Za kraj našeg razgovora poželjeli smo mu puno zdravlja jer znanje već posjeduje. A kada je zdrav i bez ozljeda, onda je pravi. Takav će nam itekako trebati u kvalifikacijama za Eurobasket u veljači, a onda i u kvalifikacijama za OI u lipnju.