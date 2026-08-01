UFC Beograd: Medićev nokaut u 29 sekundi, šok za Blachowicza

Debi UFC-a u Srbiji donio je noć za pamćenje. Beogradska arena svjedočila je nizu atraktivnih borbi, a večer je eksplodirala u glavnom događaju kada je domaći borac Uroš Medić ostvario spektakularnu pobjedu pred svojom publikom.

POGLEDAJTE GALERIJU: Meri Goldašić na UFC-u Beograd

Medićev bljesak za pamćenje

Uz taktove "Vidovdana" i erupciju oduševljenja s tribina, Medić je borbu velter kategorije protiv Daniela Rodrigueza završio je ekspresno. Nakon početnog ispitivanja snaga, Medić je pronašao put do tijela protivnika, pogodio ga razornim udarcem i srušio na pod. Uslijedila je munjevita serija udaraca nakon koje je sudac bio primoran prekinuti borbu nakon samo 29 sekundi. Arena je proključala, a Medić je pobjedu proslavio u suzama, shrvan emocijama zbog povratka kući nakon devet godina.

​- Nedostajala mi je kuća toliko, devet godina je puno. Otišao sam kao student, imao sam 22 godine, imao san i pogledajte gdje me je doveo. S vama pored mene, donijet ćemo pojas u Srbiju! - poručio je emotivni Medić nakon borbe.

Uvjerljivi Rakić i Stirling

Prije glavne borbe, publika je vidjela uspješan povratak Aleksandra Rakića. U svom debiju u teškoj kategoriji protiv Poljaka Marcina Tybure, slavio je jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri iscrpljujuće runde. Rakić je kontrolirao veći dio meča i prekinuo niz od četiri poraza, najavivši tako novi početak u višoj kategoriji.

U sunaslovnoj borbi večeri veliko iznenađenje. Novozelanđanin Navajo Stirling, koji je u meč uskočio kao zamjena, šokirao je bivšeg prvaka poluteške kategorije, Jana Blachowicza. Stirling je slavio tehničkim nokautom već u prvoj rundi, potvrdivši svoj status neporaženog borca i velikog talenta.

Ostatak večeri nije bio uspješan za druge regionalne borce na glavnom programu. Duško Todorović izgubio je u prvoj rundi od Roberta Valentina gušenjem (giljotina) nakon borbe u parteru. Slovak Vlasto Čepo, poznat po agresivnom stilu, također je zaustavljen u prvoj rundi. Njega je tehničkim nokautom svladao Gilbert Urbina, koji je iskoristio Čepinu otvorenu borbu za preciznu kontru.

A STUNNING PERFORMANCE



Gilbert Urbina earns the RD1 finish at #UFCBelgrade!



[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/YlV8iSx79y — UFC (@ufc) August 1, 2026

UFC Fight Night, rezultati

Glavni dio

Velter: Uroš Medić pobijedio Daniela Rodrigueza (tehnički nokaut, 1. runda | 0:31)

Poluteška: Navajo Stirling pobijedio Jana Błachowicza (tehnički nokaut, 1. runda | 2:55)

Teška: Aleksandar Rakić pobijedio Marcina Tyburu (jednoglasna odluka sudaca, 3. runda | 5:00)

Srednja: Robert Valentin pobijedio Duška Todorovića (predaja, 1. runda | 4:15)

Srednja: Gilbert Urbina pobijedio Vlasta Čepa (tehnički nokaut, 1. runda | 1:01)

Laka: Noah Gugnon pobijedio Miloša Janičića (predaja, 1. runda | 1:21)

Preliminarne borbe

Laka: Tofik Musajev pobijedio Ljudovita Kleina (tehnički nokaut, 2. runda | 4:06)

Velter: Michael Oliveira pobijedio Obana Elliotta (nokaut, 1. runda | 1:50)

Bantam: Borislav Nikolić pobijedio Marka Vologdina (jednoglasna odluka sudaca, 3. runda | 5:00)

Perolaka: Bogdan Grad pobijedio Dennisa Buzukju (predaja, 2. runda | 4:32)

Laka: Mateusz Rębecki pobijedio Kylea Prepoleca (tehnički nokaut, 1. runda | 4:40)

Bantam: Nina Milošević pobijedila Hailey Cowan (tehnički nokaut, 1. runda | 3:42)

Teška: Jovan Leka pobijedio Alexandera Poppecka (tehnički nokaut, 1. runda | 2:22)

Slamka: Stephanie Luciano pobijedila Marinu Spasić (predaja, 1. runda | 3:21)

*uz korištenje AI-ja