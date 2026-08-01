Obavijesti

Sport

Komentari 0
POGLEDAJTE VIDEO

UFC Beograd: Medićev nokaut u 29 sekundi, šok za Blachowicza

Piše 24sata,
Čitanje članka: 5 min
UFC Beograd: Medićev nokaut u 29 sekundi, šok za Blachowicza
Foto: Kory Savage/SIPA USA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Beograd gorio! Medić je pred svojima nokautirao Rodrigueza za samo 29 sekundi, a Rakić upisao veliki povratak

Admiral

Debi UFC-a u Srbiji donio je noć za pamćenje. Beogradska arena svjedočila je nizu atraktivnih borbi, a večer je eksplodirala u glavnom događaju kada je domaći borac Uroš Medić ostvario spektakularnu pobjedu pred svojom publikom.

POGLEDAJTE GALERIJU: Meri Goldašić na UFC-u Beograd

37
Foto: Instagram

Medićev bljesak za pamćenje

Uz taktove "Vidovdana" i erupciju oduševljenja s tribina, Medić je borbu velter kategorije protiv Daniela Rodrigueza završio je ekspresno. Nakon početnog ispitivanja snaga, Medić je pronašao put do tijela protivnika, pogodio ga razornim udarcem i srušio na pod. Uslijedila je munjevita serija udaraca nakon koje je sudac bio primoran prekinuti borbu nakon samo 29 sekundi. Arena je proključala, a Medić je pobjedu proslavio u suzama, shrvan emocijama zbog povratka kući nakon devet godina.

​- Nedostajala mi je kuća toliko, devet godina je puno. Otišao sam kao student, imao sam 22 godine, imao san i pogledajte gdje me je doveo. S vama pored mene, donijet ćemo pojas u Srbiju! - poručio je emotivni Medić nakon borbe.

Uvjerljivi Rakić i Stirling

Prije glavne borbe, publika je vidjela uspješan povratak Aleksandra Rakića. U svom debiju u teškoj kategoriji protiv Poljaka Marcina Tybure, slavio je jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri iscrpljujuće runde. Rakić je kontrolirao veći dio meča i prekinuo niz od četiri poraza, najavivši tako novi početak u višoj kategoriji.

U sunaslovnoj borbi večeri veliko iznenađenje. Novozelanđanin Navajo Stirling, koji je u meč uskočio kao zamjena, šokirao je bivšeg prvaka poluteške kategorije, Jana Blachowicza. Stirling je slavio tehničkim nokautom već u prvoj rundi, potvrdivši svoj status neporaženog borca i velikog talenta.

Ostatak večeri nije bio uspješan za druge regionalne borce na glavnom programu. Duško Todorović izgubio je u prvoj rundi od Roberta Valentina gušenjem (giljotina) nakon borbe u parteru. Slovak Vlasto Čepo, poznat po agresivnom stilu, također je zaustavljen u prvoj rundi. Njega je tehničkim nokautom svladao Gilbert Urbina, koji je iskoristio Čepinu otvorenu borbu za preciznu kontru.

UFC Fight Night, rezultati

Glavni dio

Velter: Uroš Medić pobijedio Daniela Rodrigueza (tehnički nokaut, 1. runda | 0:31)
Poluteška: Navajo Stirling pobijedio Jana Błachowicza (tehnički nokaut, 1. runda | 2:55)
Teška: Aleksandar Rakić pobijedio Marcina Tyburu (jednoglasna odluka sudaca, 3. runda | 5:00)
Srednja: Robert Valentin pobijedio Duška Todorovića (predaja, 1. runda | 4:15)
Srednja: Gilbert Urbina pobijedio Vlasta Čepa (tehnički nokaut, 1. runda | 1:01)
Laka: Noah Gugnon pobijedio Miloša Janičića (predaja, 1. runda | 1:21)

FRANCUZ PROVOCIRAO BEOGRAD VIDEO Šok za Miloša Janičića: Ozlijedio se i izgubio UFC debi
VIDEO Šok za Miloša Janičića: Ozlijedio se i izgubio UFC debi

Preliminarne borbe

Laka: Tofik Musajev pobijedio Ljudovita Kleina (tehnički nokaut, 2. runda | 4:06)
Velter: Michael Oliveira pobijedio Obana Elliotta (nokaut, 1. runda | 1:50)
Bantam: Borislav Nikolić pobijedio Marka Vologdina (jednoglasna odluka sudaca, 3. runda | 5:00)
Perolaka: Bogdan Grad pobijedio Dennisa Buzukju (predaja, 2. runda | 4:32)
Laka: Mateusz Rębecki pobijedio Kylea Prepoleca (tehnički nokaut, 1. runda | 4:40)
Bantam: Nina Milošević pobijedila Hailey Cowan (tehnički nokaut, 1. runda | 3:42)
Teška: Jovan Leka pobijedio Alexandera Poppecka (tehnički nokaut, 1. runda | 2:22)
Slamka: Stephanie Luciano pobijedila Marinu Spasić (predaja, 1. runda | 3:21)

SRAMOTAN IZBOR SKANDAL NA UFC-U BEOGRAD Srbin ušao u kavez uz pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin
SKANDAL NA UFC-U BEOGRAD Srbin ušao u kavez uz pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin
*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Hit Vukovarac odbio unosan transfer, Real na pragu najvećeg transfera ljeta

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'
OSMEROSTRUKI PRVAK

FOTO Bio je najjači na svijetu, a pogledajte ga sad: 'Ne mogu ni hodati, potrošio sam milijune...'

Samo na posljednje tri operacije sam potrošio oko dva milijuna dolara, otkrio je Amerikanac Ronnie Coleman (62), osmerostruki pobjednik elitnog natjecanja za bodybuildere Mister Olympia
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026