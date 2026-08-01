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FRANCUZ PROVOCIRAO BEOGRAD

VIDEO Šok za Miloša Janičića: Ozlijedio se i izgubio UFC debi

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Šok za Miloša Janičića: Ozlijedio se i izgubio UFC debi
Zagreb: Fight Nation Championship,Tonči Peruško - Milos Janičić | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
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Debi iz pakla za Miloša Janičića u UFC-u: u Beogradu ga je Francuz Noah Gugnon srušio već u prvoj rundi i potom brutalno provocirao publiku

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Crnogorski MMA borac Miloš Janičić (29) debitirao je pod okriljem UFC-a na priredbi Fight Night ovu subotu u Beogradskoj areni porazom od Francuza Noaha Gugnona (25) prekidom u prvoj rundi.

Čovjek sa stopostotnim učinkom u lakoj kategoriji u FNC-u ozlijedio je nogu u ranoj fazi meča i nije se na nju mogao osloniti. Pao je na pod i krenuo u defenzivu, ali nije dugo izdržao. Francuz ga je svladao gušenjem. I njemu je to bio debi i UFC-u, sad je na omjeru 10-2 u profesionalnoj karijeri. Janičić je na 19-4.

POGLEDAJTE VIDEO:

Publika u Srbiji izviždala je potom Francuza, a on ju je provocirao.

- Što se događa, Beograde? Uništio sam te, Kobra, plan je bio biti agresivan i udarati ga u noge jer znam da sam bolji. Znao sam da mogu napraviti s njim što hoću, udaviti ga, nokautirati ga. Želim i dalje ostati u UFC-u, zarađivati novac i živjeti od ovog sporta - kazao je Gugnon.

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Komentari 2
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