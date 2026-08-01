VIDEO Šok za Miloša Janičića: Ozlijedio se i izgubio UFC debi

Crnogorski MMA borac Miloš Janičić (29) debitirao je pod okriljem UFC-a na priredbi Fight Night ovu subotu u Beogradskoj areni porazom od Francuza Noaha Gugnona (25) prekidom u prvoj rundi.

Čovjek sa stopostotnim učinkom u lakoj kategoriji u FNC-u ozlijedio je nogu u ranoj fazi meča i nije se na nju mogao osloniti. Pao je na pod i krenuo u defenzivu, ali nije dugo izdržao. Francuz ga je svladao gušenjem. I njemu je to bio debi i UFC-u, sad je na omjeru 10-2 u profesionalnoj karijeri. Janičić je na 19-4.

POGLEDAJTE VIDEO:

In enemy territory 😳



Noah Gugnon locks in the submission for the victory at #UFCBelgrade!



[ LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/CYkqWrDWvc — UFC (@ufc) August 1, 2026

Publika u Srbiji izviždala je potom Francuza, a on ju je provocirao.

- Što se događa, Beograde? Uništio sam te, Kobra, plan je bio biti agresivan i udarati ga u noge jer znam da sam bolji. Znao sam da mogu napraviti s njim što hoću, udaviti ga, nokautirati ga. Želim i dalje ostati u UFC-u, zarađivati novac i živjeti od ovog sporta - kazao je Gugnon.