UFC: JDS protiv Lewisa, 'Big Ben' prvi put od Zagreba 2016.

Junior Dos Santos i Ben Rothwell opet će nastupati iste večeri u oktogonu, ali ovaj put se neće boriti jedan protiv drugog. Borci iz glavne borbe večeri zagrebačkog događaja sad će nastupiti u Wichiti, Kansas. JDS se od te borbe borio još tri puta, a Rothwellu se od tada nije borio. Bit će to svojevrsni povratak 'Big Bena' nakon skoro tri godine od posljednje borbe.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Brazilac će se boriti u glavnoj borbi večeri protiv Derricka 'Black Beasta' Lewisa. Dva borca koja u svojim rukavicama imaju tempirane bombe teško da će odvesti meč do sučeve odluke.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Mogu dominirati u ovom meču neovisno gdje će se on odvijati. Bolji sam jednostavno od njega. Na nogama sam bolji borac od njega, jednako tako je i na podu. To je ono u što vjerujem i to ću nametnuti tijekom dvoboja. Da, on je opasan. Nikako ga ne podcjenjujem. Ali i ja moram imati mnogo vjere u vlastite sposobnosti i moram vjerovati da ga mogu pobijediti. Znam da je velik, znam da posjeduje mnogo snage. Ali znam i da je velika meta za udaranje… - rekao je Dos Santos za MMA Junkie.

Foto: /Press Association/PIXSELL

Dos Santos je u svojoj zadnjoj borbi nokautirao Taija Tuivasu, a Derrick Lewis se vraća nakon što je izgubio u borbi za pojas teške kategorije protiv aktualnog prvaka Daniela Cormiera. Ovom bi pobjedom Brazilac mogao doći i na mjesto izazivača za titulu. Posljednji meč za titulu izgubio je od nokautom od Stipe Miočića u svibnju 2017. godine.

U UFC-ov oktogon se vraća i Ben Rothwell nakon dvogodišnje suspenzije zbog 'anaboličkog androgenog steroida izvanjskog podrijetla' koji mu je u krvi pronašla USADA. Na drugoj će se strani naći Blagoy Ivanov, bugarski borac kojemu će ovo biti tek druga borba u UFC-u. Prvu je izgubio odlukom sudaca baš protiv Juniora Dos Santosa.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U ostalim borbama glavnog dijela večeri borit će se Beneil Dariush protiv Drewa Dobera, Tim Means protiv Nike Pricea u velteru, a co-mai event bit će borba između bivše Invictine prvakinje Yane Kunitskaye protiv Marlon Reneau.

UFC Fight Night 146 počinje u noći sa subote na nedjelju, 9. na 10. ožujka, u 2 sata po hrvatskom vremenu.