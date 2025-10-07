UFC je suspendirao osuđenog silovatelja Conora McGregora!

UFC je suspendirao svoju najveću zvijezdu, Conora McGregora. Karizmatični Irac, koji je popularizirao sport kao nitko prije njega, bit će izvan oktogona punih 18 mjeseci zbog kršenja anti-dopinških pravila. Odluka baca veliku sjenu na završetak njegove ionako turbulentne karijere i postavlja pitanje hoćemo li ga ikada više vidjeti u borbi za naslov.

Kršenje pravila i precizni datumi kazne

Odluku o suspenziji službeno je objavila organizacija Combat Sports Anti-Doping (CSAD), neovisno tijelo zaduženo za provođenje anti-dopinškog programa u UFC-u. Kazna je retroaktivna, što znači da je počela teći 20. rujna 2024. godine i trajat će sve do 20. ožujka 2026. godine.

McGregor je sankcioniran zbog takozvanog "whereabouts failure", odnosno propuštanja tri nenajavljena pokušaja prikupljanja bioloških uzoraka unutar perioda od 12 mjeseci tijekom 2024. godine.

Prema strogim pravilima anti-dopinške politike, elitni sportaši su dužni u svakom trenutku pružiti točne i ažurirane informacije o svom boravištu kako bi im ovlašteni testeri mogli pristupiti bez najave. Ovaj sustav ključan je za održavanje integriteta sporta, a tri propuštena testa smatraju se ozbiljnim prekršajem, ekvivalentnim pozitivnom dopinškom testu.

Smanjena kazna zbog suradnje

Iako je kazna izuzetno stroga, prvotno mu je prijetila i duža suspenzija. Standardna kazna za ovakvu vrstu prekršaja iznosi 24 mjeseca. Međutim, CSAD je u svom priopćenju naveo nekoliko olakotnih okolnosti koje su dovele do smanjenja kazne za šest mjeseci. Naglašeno je kako se McGregor u vrijeme propuštenih testova oporavljao od teške ozljede te nije bio u aktivnom trenažnom kampu za nadolazeću borbu.

Ipak, ključan faktor za blažu kaznu bila je njegova potpuna i transparentna suradnja tijekom cijelog istražnog postupka. McGregor je, prema navodima, prihvatio punu odgovornost za propuste i pružio detaljne informacije koje su objasnile zašto nije bio dostupan na traženim lokacijama u zadano vrijeme.

Kraj jedne ere ili samo duga pauza?

Njegova karijera posljednjih je godina ionako bila obilježena dugim pauzama i teškim ozljedama, poput loma noge. Mnogi analitičari i obožavatelji stoga se s pravom pitaju je li ovo i konačan, neslavan kraj jedne od najspektakularnijih sportskih priča našeg doba.