UFC-ov prvak otkrio: 'Cro Cop je jedan od najvećih u povijesti. Zbog njega se bavim ovime'

Ljubitelji MMA-ja ovog vikenda imaju priliku uživati u UFC 312 priredbi, koju predvodi prvak srednje kategorije Dricus du Plessis (34), koji će pojas braniti protiv bivšeg prvaka Seana Stricklanda (33). Njih su se dvojica borila u siječnju godine, a Du Plessis je slavio podijeljenom odlukom sudaca.

Du Plessis je prošlog ljeta obranio pojas protiv dugogodišnjeg prvaka Israela Adesanye, a Južnoafrikanac je uoči nove borbe gostovao u podcastu legendarnog UFC borca Demetriousa Johnsona.

U podcastu se Du Plessis osvrnuo na svoje početke u MMA-ju i otkrio kako mu je posebna inspiracija bio Mirko Cro Cop Filipović.

- Krenuo sam na hrvanje, ali nisam bio nešto pretjerano za to. Onda je došao kickboks. Gledao sam snimke Mirka Cro Copa na YouTubeu što je bila 'najcool' stvar ikada. Do današnjega dana on je jedan od najvećih boraca u povijesti kickboksa. On je osoba koja me je najviše privukla u sve ovo. Tri godine kasnije postao sam državni prvak u kickboksu - otkrio je Du Plessis

Foto: Nathan Denette

Du Plessis je neporažen u osam borbi u UFC-u. Štoviše, ne zna za poraz od 2018. godine, kada ga je Roberto Soldić nokautirao u borbi za velter pojas prvaka.