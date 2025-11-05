Obavijesti

SKANDAL U MMA ORGANIZACIJI

UFC-ova borba digla je veliku prašinu. U sve se uključio i FBI

Piše HINA,
UFC-ova borba digla je veliku prašinu. U sve se uključio i FBI
Foto: JASON FRANSON

UFC-ov predsjednik Dana White sastao se s FBI-jevim istražiteljima vezano uz borbu Isaaca Dulgariana i Yadiera del Vallea. Sumnjive kladioničarske aktivnosti potaknule su njihov sastanak i moguću tužbu

Predsjednik UFC-a Dana White izjavio je da se je u utorak dva puta sastao s istražiteljima FBI-ja u vezi sumnjivih kladioničarskih aktivnosti vezanih uz subotnju borbu u pero kategoriji između Isaaca Dulgariana i Yadiera del Vallea, koja je održana u Las Vegasu, objavio je BBC. Uoči te borbe, u kojoj je Dulgarian bio veliki favorit za pobjedu, kompanija za integritet klađenja IC360 upozorila je UFC na veliki broj oklada koje su stavljene na tu borbu.

- Čim smo dobili obavijest nazvali smo borca (Dulgariana) i njegovog odvjetnika. Upozorili smo ga da se čudne kladioničarske aktivnosti događaju vezanu uz njegovu borbu. Pitali smo ga da li je ozlijeđen, da li nekome duguje novac, da li mu je netko prišao. Dečko je odgovorio, ne, apsolutno ne. Ubit ću ovog tipa. Rekli smo OK i pustili borbu. No, on je izgubio u prvoj rundi gušenjem s leđa. Čim je borba završila odmah smo kontaktirali FBI, izjavio je Dana White, čelnik svjetski najpoznatije organizacije koja priređuje borbe mješovitih borilačkih vještina. 

POGLEDAJTE VIDEO: Potez kojim je del Valle pobijedio

UFC je početkom tjedna priopćio da ozbiljno shvaća optužbe o sumnjivim okladama te da istražuje sve činjenice vezane uz borbu Dulgariana i Del Vallea - Zdravlje i sigurnost naših boraca, te integritet našeg sporta su nam najvažniji i zato ozbiljno razmatramo optužbe, priopćio je UFC.

Dulgarianov trener Marc Montoya odlučno je odbacio optužbe kojima ih se povezuje sa sumnjivim klađenjem. 

- Mi nemamo ništa s događajima za koje nas se optužuje. Nikad u životu se nisam kladio na sportske događaje, čak niti ne znam kako se to radi. Nema tih novaca za koje bi prodao svoj integritet ili pogazio riječ. Moj trenerski posao je moj život, rekao je Montoya. 

