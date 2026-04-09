UFC stiže u hrvatsko susjedstvo!

Piše Domagoj Vugrinović,
Već duže se govori o tome kako će UFC doći u Srbiju. Event je prvotno planiran za svibanj, no ta opcija je propala

Velike vijesti stižu za ljubitelje MMA-a u regiji! Predsjednik UFC-a Dana White potvrdio je da najelitnija MMA organizacija svijeta planira organizirati događaj u Beogradu. Prvi čovjek UFC-a tu je informaciju otkrio tijekom gostovanja kod popularnog streamera Adina Rossa, naglasivši da organizacija širi svoje djelovanje na nova tržišta.

- Nastavljamo praviti dogovore širom svijeta, putovat ćemo više. Imamo nove dogovore sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, idemo i u Srbiju - rekao je White.

Cro Cop se ubacio pred kamere i ukrao šou: Batiniću, ne valja to ništa! Moraš reći da si 'ubojica'

Dolazak UFC-a u Srbiju spominjao se već neko vrijeme, ali sada je prvi put stigla i službena potvrda. Prve informacije govorile su da je događaj planiran za svibanj, no to je propalo. Kako tvrde neslužbeni izvori, UFC nije dobio značajne novčane svote koje organizacija zahtijeva kao potvrdu organizacije događaja. Budući da od događaja u svibnju u Srbiji neće biti ništa, UFC je morao brzo reagirati pa je već objavio da će umjesto u Beogradu, 16. svibnja organizirati događaj u vlastitom APEX centru u Las Vegasu. Na tom događaju borit će se i hrvatski borac Ivan Erslan.

Nakon potvrde Whitea da će UFC ipak doći u Srbiju pojavila se informacija da bi se to moglo dogoditi u kolovozu. Ipak, tu informaciju treba uzeti s rezervom jer još uvijek nije potvrđen točan datum.

Prema ranijim informacijama, predstavnici MMA saveza Srbije već su održali sastanke s čelnicima UFC-a, uključujući i susrete na "Fight Night" priredbama, posebno na onoj koja se prošlog mjeseca održala u Engleskoj, kada se White sastao s predsjednikom MMA saveza Lukom Nikolićem.

