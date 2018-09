Ugašeni Vatreni: Valjda će nas ovo malo spustiti na zemlju...

Hrvati vole poletjeti. Općepoznata stvar.

I ne volimo da nas se stavlja pod nekakav prosjek pa kad tresnemo, onda bome tresnemo. Pošteno i kako treba. Kao što smo tresnuli na premijeri Lige nacija, novog Uefinog natjecanja u kojem su nas Španjolci razbili 6-0.

Volimo i tražiti dobre stvari iz loših situacija, pa evo jedne dobre. Bolje sad nego u kvalifikacijama za Euro. Jer realno, teško ćemo do Eura kroz Ligu nacija kad je to Uefa tako koncipirala da morate biti pobjednik skupine koji još ide na na Final Four. Kvalifikacije za Euro igrati će pobjednici 16 skupina Lige nacija. S nama je u skupini još i Engleska, koja je također izgubila od Španjolske.

Kad odemo na Svjetsko prvenstvo u Rusiju i odigramo onako kako smo odigrali, skromno i bez nekakvih obećanja, ali sa stavom, onda to završi onako kako je završilo. Kad nas uhvati euforija pa dođemo kod Španjolaca, koji doma nisu izgubili 15 godina, onda prođemo ovako kako smo prošli, sa šest komada u mreži. I najtežim porazom u povijesti hrvatske nogometne reprezentacije.

Prije ovoga taj je status imala utakmica protiv Engleske koju smo izgubili 5-1. I tu je moguće povući paralelu. Recimo, tu Englesku smo dobili na Wembleyu te je izbacili s Europskog prvenstva. Bili smo hit. Prvo smo bahate Engleze dobili 2-0 kod kuće pa onda tih 3-2 na Wembleyu. Baš nitko to nije očekivao, a kad nitko ne očekuje, Hrvatska je najjača. Jer sljedeće godine opet smo igrali s Engleskom. Primili smo devet komada u dvije utakmice. Doma smo izgubili 4-1, u gostima 5-1.

I do danas tih 5-1 bio je najteži poraz Hrvatske.

Nije sramota izgubiti od Španjolske. Hrvatska je igrala bez Lovrena, Rebića, Kramarića, Strinića i Vrsaljka koji se ozlijedio u prvom dijelu. Da se razumijemo, Santini nije Mandžukić, niti će to ikad biti, bez obzira što je uzeo njegovu 17-icu. Bez Vrsaljka na desnoj strani puše kao na krčkom mostu i doći u kombiniranom sastavu na noge nabrijanim Španjolcima prilično je nezahvalno.

Vidjeli ste, oni ne staju kod tri ili četiri nula, oni melju do kraja.

Nesreća je da su ovaj put samljeli nas. Viceprvake svijeta.