PLJUŠTE POHVALE

Ugledna Marca hvali Baturinu: Mučio se s prilagodbom, a onda je početkom godine eksplodirao

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Ugledna Marca hvali Baturinu: Mučio se s prilagodbom, a onda je početkom godine eksplodirao
Foto: Profimedia

Četiri od njegovih pet golova za Como i tri od četiri asistencije do sada su postignuti ove godine - piše španjolska Marca o Hrvatu

Martin Baturina (22) u posljednje vrijeme oduševljava sjajnim utakmicama u dresu Coma. Iako je u početku tražio ritam i prilagođavao se talijanskom nogometu, Baturina je konačno pronašao pravu formu. Prepoznali su to i u Serie A gdje je 22-godišnjak dobio nagradu 'Rising Star Of The Month’ za siječanj, a Hrvat je nastavio sa sjajnim igrama u veljači i trenutačno proživljava mjesec iz snova. 

SSC Napoli v Como 1907 - Coppa Italia, Naples, Italy - 10 Feb 2026
Foto: Profimedia

Bio je jedan od ključnih igrača u četvrtfinalu talijanskog Kupa u utakmici protiv Napolija. U raspucavanju penala, Baturina je dva puta bio precizan i odveo Como u prvi polufinale talijanskog kupa nakon 40 godina. Njegov preporod nakon teškog perioda prepoznala je i španjolska Marca.

Marca je to opisala kao trenutak u kojemu Hrvat ‘počinje opravdavati velika očekivanja’. Ove sezone Baturina je ostvario 18 nastupa, zabio je pet golova i četiri puta asistirao. 

"Baturina, manje agilan i dinamičan od Modrića, također posjeduje izvanredan udarac, posebno iz prekida. Mučio se s prilagodbom Serie A - igrao je samo 251 minutu do siječnja - ali je 2026. započeo sa stilom. Četiri od njegovih pet golova za Como i tri od četiri asistencije do sada su postignuti ove godine" - piše Marca. 

