PRESUDILA CRNA SERIJA 0-17

Uh, kakvo razočaranje: Bez dvije najbolje igračice hrvatske košarkašice izgubile od Danske

Piše Davor Kovačević, HINA,
Uh, kakvo razočaranje: Bez dvije najbolje igračice hrvatske košarkašice izgubile od Danske
Foto: Marin Sušić/HKS

Ovim smo porazom poništili vrijednu pobjedu iz Grčke, ali i dalje imamo dva boda. Moramo se odmoriti i pokušati pobijediti Makedoniju, rekao je izbornik Bralić

Hrvatske košarkašice upisale su prvi poraz u kvalifikacijskoj skupini F za odlazak na EuroBasket, Dankinje su u Slavonskom Brodu senzacionalno slavile s 89-77 (29-23, 13-19, 21-25, 26-10).

Hrvatice su, i bez dvije najbolje igračice, Shavonte Zellous i Nike Muhl, bile apsolutne favoritkinje, no doživjele su veliko razočaranje nakon velike pobjede u Grčkoj. Hrvatska je nakon dvije utakmice na omjeru 1-1.  

Posve izjednačena bila je utakmica Hrvatske i Danske do posljednje četvrtine, u kojoj je Hrvatska imala 73-68, no u zadnjih pet minuta ulazi u nevjerojatnu crnu seriju, Dankinje su napravile niz 17-0 i slomile Hrvatsku. 

U ekipi Hrvatske Ana-Marija Begić je postigla 17 koševa uz 13 skokova, dok je Karla Erjavec ubacila 17 uz četiri skoka i pet asistencija. Na drugoj strani nezaustavljiva je bila Julianna Okosun s 28 poena i čak 19 skokova, dok je Alberta Rimdal ubacila 22 poena uz šest asistencija i četiri skoka.

Utakmicu trećeg kola Hrvatice igraju u utorak. Odigrat će novi susret u Slavonskom Brodu, a suparnice će biti košarkašice Sjeverne Makedonije, koju je u gostima Grčka svladala 101-84.

- Čestitke Danskoj na zasluženoj pobjedi, imale su vrlo visok ritam igre. Mi smo se u većem dijelu utakmice dobro držali, imali svoje prilike, u jednom trenutku i vodili 2-3 koša osam minuta prije kraja. No, njihove brojke, posebno 17 napadačkih skokova te odličan šut za tri poena, bili su presudni. Kod nas je došlo do velike potrošnje u prvoj utakmici, dugog i teškog putovanja, a uz to su nam nedostajale dvije igračice koje su nosile reprezentaciju u Grčkoj: Nika Mühl zbog ozljede i Shavonte Zellous zbog privatnih administrativnih razloga. Nismo imali energije za svih 40 minuta. Pokušavao sam rotirati, tražiti raspoložene igračice koje bi mogle preokrenuti utakmicu, ali Dankinje su cijelo vrijeme igrale u većem ritmu, nismo uspjeli zatvoriti skok, a one su bile precizne u najvažnijim trenucima. Ovim smo porazom poništili vrijednu pobjedu iz Grčke, ali i dalje imamo dva boda. Moramo se odmoriti i pokušati pobijediti Makedoniju. S četiri boda imali bismo vrlo dobru poziciju za nastavak kvalifikacija u ožujku - rekao je izbornik Stipe Bralić.

