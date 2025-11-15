Prekrasno je bilo vidjeti koliko je stalo 'mini vatrenima', s kakvim žarom su igrali utakmicu, ako treba i 'pokefali' se s protivnicima. No, neki put više sportske sreće imaju - protivnici
Uh, ovakvi porazi bole. Dečki, sve je to škola! Glavu gore, ima tu 'dragulja' i pravih 'frajera'
Šteta! Suze na igračima mladih hrvatskih reprezentativaca podsjetile su na neke stvari koje smo proživljavali sa seniorima prije nego što su se zaredali odlična raspucavanja jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima. No, izabranici Marijana Budimira završili su put na Svjetskom U17 prvenstvu u osmini finala natjecanja jer su 'za dlaku' s bijele točke bolji bili njihovi vršnjaci iz Uzbekistana (1-1, 4-3).
