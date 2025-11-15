Obavijesti

Sport

Komentari 10
KOMENTAR PLUS+

Uh, ovakvi porazi bole. Dečki, sve je to škola! Glavu gore, ima tu 'dragulja' i pravih 'frajera'

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: 1 min
Uh, ovakvi porazi bole. Dečki, sve je to škola! Glavu gore, ima tu 'dragulja' i pravih 'frajera'
Foto: Hrvatski nogometni savez

Prekrasno je bilo vidjeti koliko je stalo 'mini vatrenima', s kakvim žarom su igrali utakmicu, ako treba i 'pokefali' se s protivnicima. No, neki put više sportske sreće imaju - protivnici

Šteta! Suze na igračima mladih hrvatskih reprezentativaca podsjetile su na neke stvari koje smo proživljavali sa seniorima prije nego što su se zaredali odlična raspucavanja jedanaesteraca na Svjetskim prvenstvima. No, izabranici Marijana Budimira završili su put na Svjetskom U17 prvenstvu u osmini finala natjecanja jer su 'za dlaku' s bijele točke bolji bili njihovi vršnjaci iz Uzbekistana (1-1, 4-3).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!
IDEMO NA MUNDIJAL

Hrvatska - F. Otoci 3-1: 'Vatreni' su izborili Svjetsko prvenstvo!

HRVATSKA - FARSKI OTOCI 3-1: Uvjerljiva i, možemo reći, dominantna pobjeda Hrvatske od 3-1 zahvaljujući golovima Gvardiola (23'), Muse (57') i Vlašića (70') pred 7846 gledatelja na Rujevici
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
NAKON POBJEDE

Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

​Srpski mediji ističu kako su Farski Otoci šokirali Hrvatsku u 15. minuti, ali kako se onda dogodilo ono što su svi očekivali, dok SportSport iz BiH piše kako neki vide Hrvatsku na vrhu svijeta ​
Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!
DOZNAJU 24SATA

Bomba iz Maksimira: Livaković će se na zimu vratiti u Dinamo!

Hrvatski reprezentativni golman trenutačno ne proživljava najbolje dane u Gironi, a koje mjesto bi ga ponovno bolje moglo vratiti 'u orbitu' nego li njegov Maksimir. A i on bi svakako mogao pomoći Dinamu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025