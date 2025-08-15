Pavića i Arevala izbacili su Joey Salisbury i Neal Skupski sa 6-4, 6-3 u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju, turniru kojeg su Hrvat i Salvadorac prošle godine osvojili
Uh, šteta: Mate Pavić izgubio mjesto prvog tenisača svijeta u parovima. Evo koji će sada biti
Mate Pavić od ponedjeljka više nije najbolji tenisač svijeta u parovima. Nakon ispadanja u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju u paru s Marcelom Arevalom, hrvatsko-salvadorska kombinacija gubi mjesto na vrhu ljestvice.
Izbacili su ih Joey Salisbury i Neal Skupski sa 6-4, 6-3, a Pavić i Arevalo nisu uspjeli uzeti niti jedan "break" britanskoj kombinaciji. Prošle godine su Hrvat i Salvadorac osvojili naslov u Cincinnatiju, ali neće ga obraniti.
Pavić i Arevalo po novoj će listi biti na diobi 3. mjesta na ljestvici ATP parova. Prvo mjesto preuzet će Britanac Lloyd Glasspool, a drugo njegov partner Julian Cash.
