NAKON PORAZA NA MASTERSU

Uh, šteta: Mate Pavić izgubio mjesto prvog tenisača svijeta u parovima. Evo koji će sada biti

2
Osijek: Drugi dan Qualifier faze Davis Cupa Hrvatska - Slovačka, parovi | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pavića i Arevala izbacili su Joey Salisbury i Neal Skupski sa 6-4, 6-3 u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju, turniru kojeg su Hrvat i Salvadorac prošle godine osvojili

Mate Pavić od ponedjeljka više nije najbolji tenisač svijeta u parovima. Nakon ispadanja u četvrtfinalu Mastersa u Cincinnatiju u paru s Marcelom Arevalom, hrvatsko-salvadorska kombinacija gubi mjesto na vrhu ljestvice. 

Izbacili su ih Joey Salisbury i Neal Skupski sa 6-4, 6-3, a Pavić i Arevalo nisu uspjeli uzeti niti jedan "break" britanskoj kombinaciji. Prošle godine su Hrvat i Salvadorac osvojili naslov u Cincinnatiju, ali neće ga obraniti. 

Pavić i Arevalo po novoj će listi biti na diobi 3. mjesta na ljestvici ATP parova. Prvo mjesto preuzet će Britanac Lloyd Glasspool, a drugo njegov partner Julian Cash.

