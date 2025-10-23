Uhitili trenera Portland Trail Blazersa! Evo za što ga terete

Trener košarkaša Portland Trail Blazersa Chauncey Billups uhićen je u vezi s istragom ilegalnog kockanja, izvijestili su američki mediji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:36 Košarka na Žnjanu | Video: Bruno Šundov

Igrač Miami Heata Terry Rozier također je uhićen u zasebnom slučaju povezanom s prvim, izvijestili su ABC i CBS. Prema ABC Newsu, pozivajući se na policijske izvore, Billupsovo uhićenje povezano je s ilegalnim kockanjem u koje je uključena mafija.

Bivši razigravač Detroita, Chauncey Billups (49), osvojio je prvenstvo s Pistonsima 2004. godine, a čak je proglašen i MVP-jem finala protiv Los Angeles Lakersa. Trenira Trailblazerse od 2021. godine.

Foto: Jaime Valdez/REUTERS

Prema ABC-u, očekuje se da će se kasnije u četvrtak pojaviti na prvom saslušanju u Oregonu.

Terry Rozier (31) u NBA ligi je od 2015. godine, a prije Heata igrao je za Boston Celticse i Charlotte Hornetse. Nije igrao na otvaranju sezone Miamija u srijedu.

Bivši NBA igrač Jontay Porter iz Toronto Raptorsa doživotno je suspendiran 2024. zbog omogućavanja namještanja oklada u sportskom klađenju.