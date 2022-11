Uklonili Ronaldove fotografije s Old Trafforda: Sve bliže odlasku

Cristiano Ronaldo (37) je u nedavnom intervjuu opleo po Manchester Unitedu i uzdrmao upravu, a zbog napada na klub bi mogao biti i drastično kažnjen.

Sve je jasnije da se njegovom ostanku na Old Traffordu bliži kraj, a iz Uniteda su angažirali radnike da s pročelja stadiona uklone ogromne postere portugalskog reprezentativca.

Engleski mediji pišu da će Ronaldo napustili klub već ove zime te da će dres Uniteda zamijeniti s Bayernovim.

Ronaldo je u intervjuu s Piers Morganom izjavio da se osjeća izdanim od strane Manchester Uniteda i živcira ga što je crna ovca koju se krivi za sve loše što se događa u klubu.

- Nemam poštovanja za Erika ten Haga jer ni on nema za mene. Ljudi moraju znati istinu. United me htio potjerati. Ne samo trener nego i ljudi oko kluba. Osjećao sam se izdano. Neki ljudi me nisu htjeli u Manchester Unitedu, ne samo ove sezone nego i prošle", rekao je Ronaldo pa dodao:

- Napredak otkad sam ja došao ne postoji. Otkad je sir Alex otišao, klub uopće nije evoluirao. Ništa se nije promijenilo. Navijači moraju znati istinu. Ja želim najbolje klubu i zato sam i došao, ali neke stvari unutar kluba ne pomažu mu da dođe do nivoa na kojem su City, Liverpool, a sad i Arsenal. Ovakav klub treba biti na vrhu, a to trenutno nije.

