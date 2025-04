Ukrajinac je Hajdukovo otkriće u ključnoj fazi sezone. Evo za koliko ga klub može otkupiti...

Gdje je njega našao, pitali su se navijači Hajduka nakon što je sportski direktor Francois Vitali u siječnju pozirao s novim pojačanjem Nazarijem Rusinom (26).

Pokretanje videa... 01:35 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Užario se Transfermarkt od navale, ali vrlo brzo su ostali razočarani kada su vidjeli njegovu statistiku. Stasao je u kijevskom Dinamu, igrao za Dnjipro-1 i Zorju gdje je zabio 13 golova i pet puta asistirao u 30 utakmica, što mu je bila sezona karijere. Obećavao je puno, ali napravio pogrešan korak prije dvije godine kada je otišao u Sunderland. Imao je i problema s ozljedom, nastupao za njihovu drugu momčad, a posljednji gol zabio je u veljači prošle godine protiv Middlesbrougha.

Dok su svi u klubu nestrpljivo iščekivali Jana Mlakara kao nekoga tko će rasteretiti Marka Livaju i pomoći klubu da se domogne naslova prvaka, Rusin je došao na posudbu do kraja sezone samo kako bi sportski direktor utažio težnje Gennara Gattusa za pojačanjima. Stigao je tu da bude popuna, ali na kraju je, što su svi očekivali od Mlakara, postao neočekivano tajno oružje u borbi za titulu.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 28. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Asistirao je odmah u debiju protiv Lokomotive (3-2) i naznačio kako bi mogao biti osvježenje u splitskoj momčadi, ali onda je ispao iz planova i dobivao mrvice. Najviše se istaknuo po tome što je nosio štucne različite boje od ostatka momčadi, a onda je Gattuso napravio promjenu u sastavu nakon koje je on procvjetao i neočekivano, iz drugog plana, postao važan član prve postave.

Talijan je za utakmicu protiv Šibenika na klupi ostavio, do tada nezamjenjivog, Anthonyja Kalika, a Rusin je krenuo od prve minute iza Livaje. Već tad je postalo jasno kako se njih dvojica sjajno nadopunjuju i da je Ukrajinac rasteretio najboljeg igrača HNL-a. Motoričan je i brz, ima odličnu tehniku i pregled igre, a najviše voli kada luta i ubacuje se iz drugog plana.

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Stavili smo ga s razlogom. On je po prirodi drugi napadač, pa se onda Livaja može spustiti po loptu i razigrati. Može dodavati i ima veću ulogu u momčadi. Tada nije sve fokusirano na njega. Pokazalo se dobro igrati s dva napadača i s razlogom je stavljen u momčad - kazao je trener Hajduka koji je pronašao recept za završni dio sezone.

Često zamjenjuje pozicije s Livajom i njemu omogućuje veću slobodu, da se spusti po loptu i razigrava. Svi znaju koliko je Hajduk jači i moćniji kada on kreira, a to je pokazala i utakmica protiv Slaven Belupa (1-0).

Livaja je zabio iz penala za pobjedu i odmak na plus osam od Dinama i plus četiri od Rijeke. Pogodio je prečku, bio je nezaustavljiv za domaće nogometaše, a odličnu utakmicu odigrao je i Rusin. Bio je iznimno pokretljiv, desetki 'bilih' servirao zicer, on sam imao jedan ozbiljan pokušaj.

Vižljasti Ukrajinac bio je sat vremena na terenu, drugu utakmicu u nizu odigrao je od prve minute, što mu je tek treći takav susret otkako je stigao na Poljud. Gattuso je konačno shvatio da ima dovoljno unutarnjih rezervi i kvalitete u momčadi i prepoznao u Rusinu kao nekoga tko bi mogao biti važna figura u završnom sprintu za titulu. Nije još zabio gol i prekinuo jednogodišnji post, ali vrlo je blizu, sve je opasniji po suparnički gol. Ukupno je odigrao devet utakmica uz jednu asistenciju.

- Pa on stvarno zna s loptom - shvatili su i navijači koji se sada pitaju postoji li mogućnost da Ukrajinac ostane i nakon ove sezone.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 21. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Diže se u formi, tek mu je 26 godina i pokazao je da ima potencijal, a Gattuso je na dobrom putu da ga izbrusi. No, posudba mu istječe na ljeto i sve je izvjesnije da će se vratiti u Sunderland. Hajduk ga navodno može otkupiti za 2,5 milijuna eura, ali kako financijsko stanje u klubu nije bajno, klub nema odakle zagrabiti taj novac pa je izglednije kako će otići. Naravno, realna je mogućnost, ako Splićani osvoje naslov pa tako i bogatije prodaju neke od svojih eksponata kao što su Rokas Pukštas i Bruno Durdov, namaknu novac za Rusina ili pokušaju dogovoriti manju odštetu.

Najveći ulazni transfer u povijesti kluba je Anas Sharbini kojeg su 'bili' prije 15 godina platili dva milijuna eura, 200 tisuća eura manje dali su za Senijada Ibričića, a po 1.5 milijuna eura za Niku Kranjčara i Filipa Krovinovića. Zadnji igrač za kojeg su platili odštetu bio je Michele Šego kojeg su na zimu platili 600.000 eura. Kako god bilo, unatoč skeptičnosti na početku njegove ere, Rusin je pokazao da se isplati vjerovati u njega i da bi mogao biti od velike koristi Hajduku.