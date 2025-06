Ukrajinac odveo Zelinu do naslova u hokeju na travi: 'Kod nas igrači ne primaju naknadu'

Proteklog vikenda igralo se Prvenstvo Hrvatske u hokeju na travi, a u finalu su hokejaši Zeline s uvjerljivih 5-1 slavili protiv domaćina natjecanja, Concordije, i drugu godinu zaredom osvojili naslov.

- Ovo je nagrada za sve što se radi godinama. Nametnuli smo se od prve sekunde, igrali smo totalni presing po cijelom terenu i protivnici to nisu mogli izdržati. Puno nam je pomoglo i nedavno igranje u Portugalu protiv strašno jakih protivnika. Ispravili smo greške koje smo tamo radili u porazima pa ovdje bili superiorni. Većina igrača je iz naše škole, imamo i dvojicu stranaca, koji su već tu godinama, pa su praktički kao i domaći - govori nam trener hokejaša Zeline Damir Hrupec pa nastavlja o Ukrajincu Bogdanu Kovaljenku, koji je s 27 golova bio najbolji strijelac turnira:

- To je vrlo kvalitetan dečko, veliki radnik i talentirani igrač. Trener je u mlađim kategorijama, kao i njegov ruski suigrač Aleksandr Likov, a možda će uskoro netko od njih preuzeti i treniranje seniora.

U polufinalu su hokejaši Zeline pobijedili Marathon 5-2, a treće mjesto na PH-u osvojili su upravo Marathonci, koji su 4-2 pobijedili Mladost. A što se tiče financija, stvari su tu jasne.

- To je totalni amaterizam, plaćeni su samo treneri u klubu, a igrači ne primaju naknade. Imamo podršku Grada Sv. Ivan Zelina kad igramo u Europi, kao i nekih sponzora. Naravno, profeštali smo, ostali se malo družiti s prijateljima iz Concordije. Jako su lijepo organizirali završnicu. Bilo je puno ljudi, hokejaša, djece... Nakon toga došli smo u Zelinu do našeg terena pa s prijateljima profeštali do jutarnjih sati - objasnio je trener i dopredsjednik kluba

Zagreb: Hokej na travi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

A hokejaši nemaju puno vremena za odmor. Devetoricu igrača Zeline uskoro očekuju reprezentativne obaveze, kao i mnoštvo igrača iz omladinskog pogona.

- Reprezentacija ide na Kup nacija u Egiptu gdje će igrati protiv domaćina i Pakistana. Egipat je 17. reprezentacija svijeta, a Pakistan 12. na ljestvici. Bit će to veliko iskustvo pa će igrači vidjeti koliko su blizu ili daleko od željenog. A već prvog kolovoza slijedi Europsko prvenstvo nakon kojeg će imati kraći odmor - kaže nam Hrupec.

Popularnost sporta raste iz godine u godinu, ali općenito opada broj djece, a kad u obzir uzmemo one koji žele trenirati baš hokej, ne dolazimo do velike brojke.

Zagreb: Hokej na travi | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Da, djece je sve manje, a imate i primjera kad mi dođemo na prezentaciju u škole gdje se vidi da su djeca prirodni talenti kad uhvate palicu i pokušaju nešto s lopticom, ali tu su onda roditelji koji ih ne mogu ili ne žele voditi na trening. Najpopularniji sportovi će naravno imati najveći odaziv, a mi se borimo da privučemo djecu i pomognemo rastu hokeja na travi - zaključio je Hrupec.