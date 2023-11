Ukrajinci bijesni: To je bio čisti penal. Što nam vrijedi i VAR...

Italija je u Leverkusenu uzela vrijedan bod Ukrajincima i plasirala se na Europsko prvenstvo gdje će braniti titulu. Nismo vidjeli gol, ali gledali smo sjajnu utakmicu u kojoj nije nedostajalo prilika. Ali i jedna sporna situacija s kojom se ukrajinski reprezentativci nisu mogli pomiriti.

Mihajlo Mudrik pao je u talijanskom šesnaestercu nakon duela s Bryanom Cristanteom. Tražili su Ukrajinci jedanaesterac, ali Jesus Gil Manzano je odmahnuo rukom. Mnoge je začudilo što nije išao pogledati snimku, a pitanje je je li uopće bio u komunikaciji s VAR sobom.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Kako god, Ukrajinci smatraju da su oštećeni za penal koji ih je mogao odvesti na Euro.

- To je bez ikakve sumnje bio čisti penal. No što to nama vrijedi kada VAR-a kao da nema kada bi se trebao javiti barem sucu da provjeri, kada već on nije vidio evidentan prekršaj za jedanaesterac - rekao je ukrajinski izbornik Serhij Rebrov nakon utakmice.

Foto: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Tuga je velika, ali utjeha je što i dalje postoje šanse za plasman na Euro. Njemačke će se pokušati domoći putem play-offa.