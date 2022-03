Prošlo je više od deset dana ruske invazije na Ukrajinu, a brojni bivši i aktualni ukrajinski sportaši ostali su ili su se vratili kako bi branili svoju domovinu. Jedan od njih je i ukrajinski tenisač Sergej Stahovski (36) koji je u trenutku objave rata Ukrajini bio s obitelji na odmoru u Dubaiju.

- Znam kako koristiti pištolj. Znam da je ovo bila teška odluka za moju ženu. Moja djeca ne znaju da sam ovdje, oni još ne razumiju što je rat. Premladi su da znaju što se događa - rekao je Stahovski u razgovoru za BBC.

Stahovski je odmah prekinuo odmor i uputio se Ukrajinu, a otkrio je da mu se i javio i podršku dao Novak Đoković kojeg je, za vrijeme drame koju je proživljavao u Melbourneu, podržavao.

- Ştako, kako si? Jesi li na bojištu - upitao je drugi tenisač svijeta.

- Mislim na vas, nadam se da će se sve uskoro primiriti. Molim te reci mi kamo najbolje da pošaljem pomoć, financijsku ili kakvu god - ponudio se Novak.

Stahovski je otkrio i kako se javio Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu, no oni se nisu javili.

- Pokušao sam kontaktirati Rogera i Rafu, nisu odgovorili. Žao mi je što su izabrali šutnju. Razumijem ih, ovo nije njihov rat. Imamo podršku sjajnih osoba, važno je da se ona nastavi - kazao je Stahovski te pohvalio ruske kolege Danila Medvjedeva i Andreja Rubljeva.

- Oni su dobri momci, razumiju zvjerstvo ovog rata. Trude se napraviti nešto, drugi to ne rade. Primio sam do sada stotine poruka od tenisača širom svijeta, svi su u šoku. To znači da oni razumiju Putinove lažne optužbe o ukrajinskim nacistima.

Stahovski je aktivan na društvenim mrežama gdje svijetu ukazuje na rusku agresiju koja je u tijeku, a poslao je i snažnu poruku predsjedniku Rusije.

- Putine, plesat ćemo na tvom grobu - napisao je Stahovski koji je kao sretni gubitnik osvojio ATP Zagreb Indoors 2008. godine.