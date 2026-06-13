Ulaznica za utakmicu Hrvatske i Engleske ima: evo koliko stoje

Mnogi navijači žale se da su ulaznice za utakmice Svjetskog prvenstva jednostavno preskupe. Predsednik FIFA, Gianni Infantino, branio je cijenovnu politiku organizacije ističući da je prosječna cijena ulaznice manja od 500 dolara i da je usporediva s cijenama za najveće sportske događaje u Sjevernoj Americi.

Infantino je naglasio da bi niže početne cijene samo potakle preprodaju po višestruko većim iznosima, pri čemu bi profit završio kod švercera, a ne u nogometu, Ipak, prema navodima medija, na službenim platformama za preprodaju i dalje je dostupno gotovo 180.000 ulaznica za utakmice grupne faze.

-Ulaznica za utakmice ima na sve strane. Engleski mediji prenose da su za dvoboj Engleske i Hrvatske najjeftinije ulaznice na tržištu po 867 dolara, dok najskuplji VIP paketi dostižu čak 9.225 dolara. U cijenu najluksuznijih paketa uključeni su ekskluzivni salonski prostori i ugostiteljske usluge. Prosječna ulaznica od 2430 dolara dolazi u 'Champions Clubu' i opisana je kao 'sadrži sjedala s pogledom iz programa Preferred Seating koja se nalaze samo nekoliko koraka od ekskluzivnih, živahnih ugostiteljskih prostora koji nude vrhunsku uslugu pića i cjelovite obroke, dostupne prije i poslije utakmice. Na drugoj web stranici za preprodaju, cijene ulaznica za drugu utakmicu Engleske u skupini protiv Gane u Bostonu kreću se odod 423 funte pa sve do 4.354 funte - navodi Daily Mail.