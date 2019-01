Ulaznice protiv Francuske za 17.99 eura i set oštrih noževa

- Koliko su sad ulaznice za Francusku?



-17.99 eura i set noževa.



Tako izgleda razgovor Hrvata u zatvorenoj grupi na Facebooku "Hrvati u Kölnu". Nakon poraza od Njemačke i oproštaja od polufinala ulaznice protiv Francuske, koje su do jučer vrijedile tristotinjak eura, sad se mogu dobiti i u pola cijene.



- Prodajem ulaznice za Francusku. Ponude u inbox - sljedeći je post u grupi.



Uglavnom, shvatili ste, poraz od Njemačke odbio je Hrvate od rukometa, euforija iz Münchena je nestala i navijači su potonuli zajedno s reprezentacijom. Sav bijes usmjeren je prema danskim sucima, koji su, ruku na srce, potpuno podbacili i odveli utakmicu na njemački mlin. Jer, kao što smo najavljivali, ne treba se toliko bojati Njemačke koliko sudaca.



- Danci nisu smeli ništa da prepuste slučaju. Stvarno ne znam da li sam nekada video onakvo probijanje minut i pol prije kraja utakmice - komentirali su srpski kolege.



- Sramota. Ovako krasti pred očima cijelog svijeta - ubacio se makedonski novinar.



U općem kaosu koji je nastao nakon što su suci Hrvatskoj dosudili prekršaj u napadu bilo je prijedloga i da se napusti parket. Razmišljali su na našoj klupi i o tome, malo je nedostajalo, nervoza se osjetila u zraku. Na kraju su odustali.

No što da su doista napustili parket i otišli u svlačionicu? Dobra strana tog poteza bila bi poruka svijetu da se ne damo zajeb..., pogotovo kad je to toliko očito da su nam i njemački novinari priznali da je Hrvatska pokradena. Loša stvar bila bi kazna, a ona bi bila drastična. Toliko drastična da bi se hrvatski rukomet godinama oporavljao.



Ta dvorana u Kölnu doista ima nekakvu negativnu karmu. Na Svjetskom prvenstvu 2007. Hrvatska je u skupini pokazala rukomet baš kao i u Münchenu. Pobijedili smo Rusiju, Koreju, Maroko, Dansku, Mađarsku, Češku i Španjolsku. Bio je to atomski rukomet u Stuttgartu i Manheimu. A onda smo u četvrtfinalu došli u Köln i izgubili od Francuske. Ove godine smo u Münchenu sve pobijedili, a onda stigli u Köln, istu dvoranu, i od dvije utakmice izgubili obje. Kako stvari stoje, mogli bismo i treću...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL