VATRENO FINALE

Ulaznice za Kup planule! 'Modri' ih rasprodali u rekordnom roku

Piše Domagoj Vugrinović,
Osijek: NK Osijek protiv GNK Dinamo u prvom kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Dio Dinamovih navijača požalio se kako nisu mogli pristupiti sustavu kako bi kupili ulaznice. Svoje nezadovoljstvo izrazili su u komentarima ispod objave zagrebačkog kluba

Dinamo je u 32. kolu HNL-a i matematički osigurao naslov prvaka, no sezona za momčad s Maksimira još nije završena. "Modre" čeka finale Hrvatskog nogometnog kupa, u kojem će 13. svibnja na osječkoj Opus Areni od 18 sati igrati protiv Rijeke.

Veliko zanimanje za završni dvoboj potvrđeno je već prvog dana prodaje ulaznica. Dinamo je objavio da su karte za četiri klupska sektora rasprodane u rekordnom roku. Prodaja je krenula u 11 sati, a već nakon petnaestak minuta bilo je jasno da ulaznica više nema. Riječ je o kontingentu koji čini 25 posto kapaciteta stadiona (oko 3250 ulaznica), koliko je Hrvatski nogometni savez dodijelio svakom klubu.

Navijačke ulaznice za Dinamov sektor prodavale su se po cijeni od 20 eura, a golema potražnja pokazala je koliko navijači žele vidjeti momčad u borbi za dvostruku krunu. Oni koji nisu uspjeli doći do karata sada će priliku tražiti u slobodnoj prodaji. U komentarima ispod objave Dinama dio navijača požalio se kako se nije mogao ulogirati u sustav i kupiti ulaznice. 

Hrvatski nogometni savez tijekom dana pustit će dodatni kontingent ulaznica za istočnu i zapadnu tribinu, no one će biti osjetno skuplje. Cijene za središnja mjesta iznose 55 eura, dok će se bočne pozicije prodavati za 45 eura. Ukupno će u toj fazi biti dostupno nešto manje od polovice kapaciteta stadiona.

