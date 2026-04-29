Real Madrid u sezoni bez trofeja hvali se izbacivanjem: Dinama

Španjolski nogometni velikan Real Madrid, koji ove sezone nije uspio osvojiti niti jedan trofej, utjehu je pronašao u svojoj mladoj ekipi Castilli koja je u utorak pobijedila vršnjake iz Dinama u polufinalu Premier League International kupa. Real Madrid Castilla, koja se natječe u trećoj španjolskoj ligi, svladala je zagrebački klub s 2-1 nakon produžetka. U finalu tog međunarodnog turnira, koji se igra u Engleskoj, sučelit će se s boljim iz ogleda Real Sociedada i Borussije Dortmund.

Mladi nogometaši Real Madrida osvojili su prije devet dana Ligu prvaka za mlade kada su u finalu odigranom u Švicarskoj pobijedili belgijski Club Brugge boljim izvođenjem jedanaesteraca.

'La fabrica' (tvornica), kako popularno zovu Realovu školu nogometa, 'u još jednom europskom finalu', istaknule su sportske novine Marca sa sjedištem u Madridu. Novine AS napominju kako će se mlada Realova momčad u nadolazećim danima boriti i za ulazak u drugu španjolsku ligu. Taj dnevnik, čije je sjedište također u Madridu, pita se bi li se prva momčad trebala okrenuti domaćim igračima.

- Pregledao sam početni sastav, odnosno jedanaestoricu koji su igrali u Münchenu protiv Bayerna u Ligi prvaka: Lunin; Trent, Rüdiger, Militao, Mendy; Valverde, Bellingham, Güler; Brahim, Mbappé i Vinicius. Svi su reprezentativci i mnogi od njih vrhunski svjetski igrači... ali nijedan Španjolac. Jedini rođen u našoj zemlji je Brahim Diaz, ali je odlučio igrati za Maroko - naveo je AS-ov komentator Tomas Roncero.

- Zato je još bolnije prihvatiti da su otišli Nacho Fernandez, Joselu i Lucas Vázquez, lideri unutar i izvan terena, i da naš 'posljednji Mohikanac' sa šest Liga prvaka, Dani Carvajal, trpi neopravdano zanemarivanje. Zato je prioritet vratiti izgubljeni identitet - dodao je.

Real Madrid od siječnja vodi trener Alvaro Arbeloa (43), koji je igrački ponikao u Real Madridu, ali mediji danima nagađaju o njegovoj smjeni. 'Kraljevi' pet kola prije kraja prvenstva, zaostaju jedanaest bodova za vodećom Barcelonom.

Od Barcelone je bio izgubio 3-2 u finalu španjolskog Superkupa nakon čega je Arbeloa zamijenio na klupi Xabija Alonsa (44). Prije toga je vodio upravo podmladak Real Madrid Castillu, ekipu koja nosi naziv po nekadašnjoj kraljevini Kastilji.

No, odmah po dolasku doživio je ispadanje u 1/16 finala Kupa od trećeligaša Albacetea. Prije dva tjedna je Real Madrid ispao i u četvrtfinalu Lige prvaka od Bayerna pa je uprava na sjeveru grada okarakterizirala sezonu neuspješnom.

Real Madrid je, međutim, na svojoj internetskoj stranici izvijestio o pobjedi Castille nad Dinamom, ali je naveo i uspjehe kompletnog podmlatka.

- Osam momčadi omladinske škole Real Madrida do sada je proglašeno prvacima u svojim kategorijama: Juvenil A, koji je također osvojio europsku Ligu prvaka, Juvenil B, Juvenil C, Kadeti A, Alevín C, Benjamín A, Benjamín B i Prebenjamín A - priopćili su u klubu.