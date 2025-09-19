'Ulovio sam Lukin dres pa ostao bez njega! Nisam htio problem, a znam da je Modrić gospodin'

Kad je Luka Modrić (40) odlazio s terena, svi su s tribina samo vikali 'Luka, Luka' jer su im engleski ili pak hrvatski slabija strana. Ja sam vikao 'Luka, može dres' i kad je dignuo glavu, vidio je mene u hrvatskom dresu i tog Talijana u dresu Milana pored mene. Bacio je dres, ja sam ga bolje zahvatio i ulovio ga, ali i ubrzo ostao bez njega, započinje nam Krešimir Štefanović, navijač Rossonera koji je postao viralan na videu u kojem lovi Lukin dres.

Talijanski je klub na Tik Toku objavio snimku u kojoj su očito htjeli pokazati zajedništvo navijača u hrvatskom dresu i našeg sugovornika te kapetana 'vatrenih', ali ono što se poslije događalo ipak je malo drugačije.

- S desne strane došao je Talijan kraj mene i imao je neku zastavu od Milana, bilo je djece s mnogim natpisima koji mole dresove igrača, ne samo od Luke. Ciljano sam išao iz Ivanić Grada na utakmicu jer sam navijač Milana oduvijek, a sam želio otići sad kad je Modrić potpisao. Uzeo sam kartu u prvom redu, rekao sam si da je to prilika sad ili nikada da dobijem dres - započinje nam Krešimir pa nastavlja:

- Rekao sam prijateljima da idem tamo uloviti dres, išao sam tamo s tom namjerom. Nadao sam se da će me Luka vidjeti u hrvatskom dresu, znam kakav je gospodin i koliko mu znači igranje za Hrvatsku te podrška hrvatskih navijača. Sve sam gledao po shemi gdje bi bilo najbolje da kupim ulaznicu kako bi me bolje vidio. Bio sam taman do ograde, ali od adrenalina sam zastavu ostavio u hotelu. Rekao sam što bude, bude, idem. Na kraju je upalilo jer sam dobio dres, ali zapravo ga nisam dobio.

Na videu smo vidjeli tek dio priče, a nastavak se odvio na San Siru. Krenula je rasprava, a 'kraću šibicu' izvukao je upravo Krešimir.

- Talijan me napao da sam mu ukrao dres, onda su došla dva redara, muškarac i djevojka gdje su rekli da Luka nije htio baciti dres meni. Na sve to je došao treći redar i rekao da je htio baciti meni jer sam imao hrvatski dres. Onda mi je Talijan pokazao na svog sina da je dres trebao ići njemu. Dječak je imao pet ili šest godina, nisam htio da ode tužan ili neki problem koji bi mogao izbiti zbog svega pa sam mu dao dres da izbjegnem sukob - objašnjava nam navijač Milana i dodaje:

- Prijatelji me zezaju, nitko mi nije vjerovao da sam ulovio dres, ali evo što se dogodilo. Napravio sam to da izbjegnem sukob, bio sam sam, a u hotelu me čekala supruga s dvoje djece. Nisam htio ekscese na stadionu jer ne znam talijanski, a svašta se može dogoditi, još mi je samo nedostajalo da sam završio u pritvoru pa da me žena 'zadavi'. Htio sam taj dres donijeti i starijoj kćeri koja ima igračku, Modrićevu lutku i govori mi da je to 'doktor Luka'.

Odmalena navija za Milan, a zbog jednog se igrača 'zaljubio' u milanske crveno-crve i tako nastavio pratiti trofejni talijanski klub.

- Ljubav je počela zbog Pippa Inzaghija, volio sam taj njegov stil 'uvijek u zaleđu', Dida, Kaka, Gattuso, Ševčenko, Seedorf, Nesta i sad kad je došao Modrić... Nije bilo sporno da bi mi ostvarenje životnog sna bilo gledati Modrića iz prvog reda tribina i dobiti njegov dres.

Bilo je upitnika kod talijanskih novinara prije Lukinog dolaska, ali tamo gdje to radi najbolje, na terenu, Modrić je sve demantirao.

- On je i dalje jedan od najboljih veznjaka svijeta, nije ga se Real trebao riješiti jer je još uvijek klasa. Pokazao je u ova tri kola što je, dvije utakmice je bio najbolji igrač. Ljudi na tribinama ga jako cijene, kad se pročitalo njegovo ime krenule su najveće ovacije, kad je zabio gol su me svi grlili i govorili da je on naš.

Ostao je bez dresa, ali ne i bez nade da će uspjeti doći do Lukinog dresa.

- Poslao sam Modriću na Instagram poruku, znam da je nemoguće, ali sam poslao i Milanu priču na službeni profil i molbu da postoji mogućnost da mi Luka da novi dres na idućoj tekmi. Nisu ni otvorili, ali eto tu sam iznio svoju stranu priče pa i dalje postoji nada - zaključio je.