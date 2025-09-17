Zaputio se Modrić prema tribinama, skinuo svoj dres iz Milana i bacio ga prema 'vatrenom' navijaču, a pokraj tog navijača stajao je drugi navijač koji mu je pokušao oduzeti vrijednu uspomenu
VIDEO Modrić na San Siru vidio hrvatski dres. Došao baciti svoj pa su se navijači umalo potukli
Luka Modrić (40) zabio je pobjedonosni gol za Milan na San Siru protiv Bologne (1-0) u trećem kolu Serie A, a dodatno je to zaludilo navijače rossonera koji su zavoljeli hrvatskog čarobnjaka. No, Modrić ne zaboravlja otkud dolazi, a nakon utakmice ugledao je hrvatski dres na tribinama.
Zaputio se Modrić prema tom dijelu, skinuo svoj dres iz Milana i bacio ga prema 'vatrenom' navijaču, a pokraj tog navijača stajao je drugi navijač koji mu je pokušao oduzeti vrijednu uspomenu. Krenuo je navijač u dresu Milana po Modrićev dres, ali prema viđenom na Tik Tok snimci, brzo je odustao.
Luka se jako dobro snašao u dresu Milana, ponajbolji je igrač kluba bez obzira na to što je već debelo u veteranskim godinama. Iako je bilo skeptičnih prema dolasku Luke u talijanski klub, upravo su ti navijači Milana sad još više prigrlili Modrića kad vide koju je dimenziju donio njihovoj momčadi.
