Umjesto isprike navijačima, u Hajduku upiru prstom u loš alibi

Hajduk je tek treći put otkako je HNL-a (!) primio pet komada u HNL-u, ali prvi put nije zabio gol. Rijeka mu je po rujevičkoj orkanskoj buri zabila pet golova (5-0), a kako je izgledala momčad Gonzala Garcije, dobro je da nije primila još koji. Sve što su puknuli u okvir završilo je u mreži!

Victor Sanchez otkrio je kako su mu prvog dana naglasili važnost pobjede nad Hajdukom, a on je to i isporučio: sa stilom. Pa ipak, u Hajduku su, umjesto da sportski prihvate poraz i ispričaju se navijačima za blamažu neviđenih razmjera, najteži poraz u gotovo 35 godina domaćeg prvenstva, počeli upirati prstom u vanjske faktore.

- Dogodilo nam se da je sve što je moglo pošlo po zlu. Nismo se prilagodili vremenu, čestitam im na tome. Nema se što pretjerano analizirati po ovom vremenu, zaboravljamo i idemo dalje - rekao je Zvonimir Šarlija, jedan od iskusnijih prvotimaca, koji je ipak dodao kako je njegova pogreška kod drugog gola prelomila meč.

- Izgubili smo 5-0, da krenem analizirati, ispao bih idiot - prvo je što je rekao Gonzalo Garcia koji je nedugo poslije također alibi pronašao u vremenskim neprilikama:

- Vjetar nam je išao u prsa, morali smo igrati po podu. Ali svaki centaršut je bilo teško braniti, fizički su bili jaki. Radili smo greške i moramo ih prihvatiti...

Nedugo poslije u javnost je, možda i kako bi skrenuo dio kritika sa sebe, pustio informaciju kako je Marko Livaja odbio ući u igru kad ga je u drugom poluvremenu, kod zaostatka 3-0, tražio da se ode zagrijati jer mu je prijavio da ga boli trbuh. Ako je to doista bilo tako, zašto to nije pojasnio sam kapetan? I je li mu to netko trebao reći prije utakmice?

Hajdukovi alibiji: Lopte, golovi i vrijeme

U napetoj borbi za naslov prvaka koju Hajduk čeka 21 godinu svaka utakmica nosi određen pritisak, a pogotovo derbi na Rujevici, gdje "bili" nisu pobijedili šest utakmica i više od tri godine. No u posljednje vrijeme, kad rezultati nisu išli na ruku "bilima", u fokusu su se našli neobični prigovori, od ispumpanih lopti i preniskih golova do lošeg vremena kao izlike za lošu igru.

Nakon remija 1-1 u Varaždinu u veljači 2024. predstavnik splitskog kluba Stjepan Badrov uložio je delegatu usmeni prigovor. Lopte za igru navodno nisu bile dovoljno napumpane. Glasnogovornik Hajduka Božo Pavković kasnije je pojasnio kako su se igrači na to žalili još tijekom zagrijavanja, a ne tek nakon utakmice. S druge strane, golman Varaždina Oliver Zelenika cijelu je situaciju nazvao smiješnom.

- Ma meni je to malo smiješno. Samo sam u teškoj situaciji za svoju momčad htio uzeti dodatnih 30-45 sekundi, dati dečkima da dođu do predaha. Da, zadržavao sam vrijeme, nisam imao problema s loptama - iskreno je priznao Zelenika.

Zagrijavanje uoči utakmice 26. kola HNL-a Gorica - Hajduk | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Još nevjerojatnija scena odigrala se uoči utakmice Gorica - Hajduk samo dva tjedna poslije. Sat vremena prije početka Hajdukovi golmani primijetili su da nešto nije u redu s visinom golova. Suci su uzeli metar i utvrdili da je prečka na jednom golu niža za osam, a na drugom za šest centimetara od propisanih 244.

Problem je bio u nabacanom pijesku koji je stvorio grbu na gol-liniji. Uslijedile su scene koje priliče seoskim ligama, a ne elitnom rangu hrvatskog nogometa]: radnici su lopatama iskopavali višak materijala dok su igrači već bili u tunelu. Utakmica je kasnila deset minuta, no unatoč nesvakidašnjoj uvertiri, Hajduk je na kraju uvjerljivo slavio 3-0.

Odlika velikih klubova je i samokritika kad ne ide dobro, a ne traženje izlika u nečem drugom. I dok su u Hajdukovom PR-u to vjerojatno pokušali nadomjestiti kasnovečernjom objavom potištenih igrača uz opis "Nema riječi koje mogu izbrisati večerašnji poraz", idući bi put to umjesto njih mogli učiniti glavni igrači i(li) trener.