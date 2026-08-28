Umjesto proslave zlata na SP-u, Camp Nou osvanuo u zastavama Katalonije. Laporta: Ne bojte se

Stadion Camp Nou bio je u četvrtak navečer preplavljen zastavama "estelada", simbolom katalonskog pokreta za neovisnost, uoči nogometne utakmice Barcelone i Athletica, prvog ovosezonskog nastupa katalonskog velikana pred domaćom publikom. Isticanje "estelade" bio je odgovor na postupanje policije prema pojedinim navijačima Barcelone prošlog vikenda u Elcheu, gradu na jugoistoku Španjolske, koji su nosili tu zastavu. Akciju su potaknule katalonske udruge i brojni navijači Barcelone.

Kako je dan ranije najavio klupski predsjednik Joan Laporta, na stadionu nije održana najavljena proslava za osmoricu igrača Barcelone koji su sa Španjolskom osvojili Svjetsko prvenstvo prošli mjesec. Umjesto toga, održan je čin kojim je istaknuta katalonska zastava koja simbolizira neovisnost od Španjolske. Akcija nije bila službeno organizirana niti promovirana od strane Barcelone, ali klub je podržao inicijativu, što je potvrdio i Laporta.

Kada su igrači izašli na teren, navijači su podigli zastave i kartone te pjevali klupsku himnu. Stadion je tako utakmicu dočekao uz snažan izraz katalonskog identiteta i separatističkog raspoloženja. Laporta je ranije komentirao incident u Elcheu, u kojem je nekoliko navijača, među kojima i maloljetnik, bilo izloženo policijskom postupanju.

Foto: Bruna Casas

- Snimke su jezive i vrlo jasne. Nakon što se činjenice ponovno utvrde, tražit ćemo da se primijene odgovarajuće sankcije i kazne. Želimo da ovaj čin posluži tome da navijači Barcelone i Katalonci mogu nositi esteladu bez straha za svoj fizički integritet te da taj simbol prestane biti stigmatiziran od strane sigurnosnih snaga i javnog reda države - dodao je predsjednik Barcelone.

Organizacije Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural podijelile su više od 10.000 zastava oko stadiona. Španjolski policijski sindikat javno je stao u obranu policajaca te ocijenio njihovu intervenciju "besprijekornom i proporcionalnom“. Sindikat tvrdi da estelada nije bila jedini razlog intervencije, već da ju je navijač koristio kao povod za provociranje te da je pritom izgovarao rasističke povike. Prema navodima SUP-a, navijač je tijekom postupka identifikacije i uhićenja napao nekoliko policajaca.

Istodobno je španjolsko Ministarstvo unutarnjih poslova otvorilo internu istragu unutar španjolske policije kako bi se utvrdilo je li tijekom intervencije upotrijebljena prekomjerna sila. Ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska izjavio je da je moguće da je došlo do nerazmjerne uporabe sile. Pobjedu od 2-0 nad Athleticom odgledao je s tribine hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković koji je isti dan predstavljen kao novi čuvar mreže Barcelone.

Foto: Bruna Casas

- Ovo je velik i lijep klub, a ljudi jako ljubazni - izjavio je 31-godišnji Livaković za klupsku televiziju. Rekao je da su ga Laporta i sportski direktor Deco lijepo primili.

Livaković je došao iz tuskog Fenerbahcea i potpisao četverogodišnji ugovor, a za mjesto među vratnicama natjecat će se s prvim vratarom, 25-godišnjim Joanom Garcijom i rezervnim 36-godišnjim Wojciechom Szczesnyjem. Možda ode i na jednogodišnju posudbu ove sezone dok Szczesnyju ne istekne ugovor. Prijelazni rok u Španjolskoj traje još pet dana.

- Vidjet ćemo što će biti, ali nadam se da će se sve odviti na najbolji mogući način - rekao je.

Dodao je da je već sam dolazak u Bacelonu sjajan jer da u Hrvatskoj mnogi dječaci prate Barcelonu i gledaju igrače koji igraju ondje na "najvećoj pozornici". Ocijenio je da je Barcelona najpopularniji klub među nogometnim velikanima.