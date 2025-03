Luka Modrić (39) u svijetu uživa status velike zvijezde. Gdje god se pojavi, izazove euforiju i ekstazu. Svi ga poštuju i cijene, ali nekim pojedincima u njegovom gradu to očito smeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Umjetnik o uništenom muralu Luke Modrića: 'Radio sam do kasno, a onda me ovo probudi' | Video: 24sata/Video

Zadar je podario Hrvatskoj najvećeg nogometaša u povijesti zemlje, a umjetnik Valentino Radman, profesor likovne umjetnosti iz zadarske gimnazije Frane Petrića, odlučio je ovjekovječiti ljubav ovog grada prema hrvatskom kapetanu.

Zadar: Počela izrada murala s likom Luke Modrića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Zadar: Počela izrada murala s likom Luke Modrića | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Uzeo je sav potreban materijal, zaputio se u staru jezgru, kod Četiri kantuna, i krenuo izrađivati mural u čast Luke Modrića. Mural je bio pri kraju, ali nažalost, netko ga je u četvrtak, pod okriljem noći, odlučio uništiti. Sramotne scene jutros su zatekle umjetnika Radmana.

- Sinoć sam radio do kasno, a jutros su me probudile vijesti da je mural pošaran. Popodne ćemo odlučiti skupa s vlasnicima kafića, hoćemo li nastaviti s muralom - rekao nam je on.

Zadarska policija ima saznanja o navedenom događaju i utvrđuju se sve okolnosti što se točno dogodilo.

Foto: Petra Mustać/24sata

Modrić se rodio prije 39 godina u Zadru. Proslavio je svoj rodni grad i Hrvatsku, a u Zadrani su mu ovom gestom htjeli pokazati koliko ga cijene. Zbog mržnje, zavisti i ljubomore isfrustriranih pojedinaca, mural je uništen. Eto u kakvom društvu živimo...

- On je najpoznatiji Zadranin u svijetu, u ovom stoljeću. Prije je bio također naš, Krešimir Ćosić, sad je to Luka Modrić. Ovo je najfrekventnije mjesto, pa je bila ideja je da to postane punkt gdje će turisti dolaziti i fotografirati se - rekao je Radman prije nekoliko dana.

Erol Gaši, predsjednik zadarskog SDP-a, želi financirati obnovu murala. Objavio je to na Facebooku.

- Sramotan incident dogodio se noćas u mom gradu. Netko si je iz navijačkih ili jednostavno nekih svojih bolesnih pobuda uzeo za pravo uništiti mural hrvatskog kapetana, našeg Luke Modrića. Ovim putem izražavam spremnost, a to sam jutros rekao i vlasniku Caffe Bara Tony na čijem ulazu je napravljen mural, platiti obnovu murala na istom mjestu jer to naš Luka zaslužuje. Srebro i bronca na svjetskim prvenstvima, finale Lige nacija, pa na kraju krajeva i sama ljubav prema našem gradu kojega opet netko želi prikazati gradom običnih krkana, a ne normalnih ljudi, na to nas jednostavno obvezuju.