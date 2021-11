Doviđenja gospodine Gustafsson, dobrodošli gospodine Dambrauskas! Svega pet mjeseci izdržao je Šveđanin na Poljudu pa se navijački puk Hajduka nada da će s novim trenerom iz Litve biti više sreće. Nadaju se i čelnici Hajduka, koji su smjenu na klupi opravdali nužnošću i nadom da još uvijek nije kasno za spas sezone.

- Nakon prva tri dana mogu reći da su tri dana malo kad je u pitanju nogomet. Upoznao sam igrače, imali smo tri treninga na kojima smo radili "game plan" za sutra. Situacija je takva da ne mogu mijenjati puno, moram najprije vidjeti što treba mijenjati, ali nećemo mijenjati ono što je bilo dobro. Sutra ćete vidjeti neke stvari koje niste vidjeti ranije. Očekivanja su da pobijedimo i uzmemo tri boda, ali i da našom energijom i strašću zabavimo navijače.

Koje su to promjene koje ćemo vidjeti?

- Par detalja i neke postavke na kojima radimo će se vidjeti. Morate razumjeti da nije lako ni meni, ali ni igračima, neke stvari se mijenjaju ali ne smijemo drastično mijenjati da ne napravimo kaos i konfuziju.

Možete li nam otkriti početnu postavu?

- To ću čuvati za sebe, možda ću nekad u budućnosti i moći otkriti sastav, ali danas ne.

Jeste li imali vremena analizirati protivnika koji je zadnji ali ih nitko osim Dinama nije razbio?

- Gledao sam ih, ali to nije problem, imamo video analitičara i pomoćne trenere koji su ih gledali. Izgledali su malo izgubljeno u početku sezone, ali digli su se i treba ih respektirati. Nisu napadačka momčad, ali dobro se adaptiraju na ritam i protivnika. Preuzimanje rizika je stvar koju želimo pokazati protiv momčadi protiv Hrvatskog dragovoljca.

Kakva je situacija s igračkim kadrom, tko može tko ne može i kakva je komunikacija s igračima?

- Svaki dan će komunikacija i razumijevanje bitve bolje. Prenijeli smo im neke informacije, ali treba vremena. U nogometnim klubovima nikad nema vremena, a pogotovo ne u klubovima poput Hajduka. Filip Krovinović neće moći, on će se vratiti nakon reprezentativne stanke, kao ni Jan Mlakar. Ostali su u konkurenciji.

Zašto ste doveli trenera golmana?

- Nisam različit od ostalih trenera koji žele raditi s pomoćnicima koji imaju znanje i karakter, koji se ne boje reći svoje mišljenje. Hajduk ima neke svoje trenere koji su ostali u stožeru, sjajno smo se uklopili a to je san svakog trenera.

Bugarski mediji su pisali da ćete doći na Poljud davno prije, odmah nakon smjene od Ludogoreca?

- Ne znam što su pisali, ne pratim glasine. Postao sam trener Hajduka, sretan sam što sam dio Hajdukove obitelji, što sam dobio povjerenje ljudi koji ga vode... Želim pokazati da Hajduk može biti velik ponovno.

Jeste li gledali utakmice hrvatske lige kad ste bili slobodni?

- Gledao sam utakmice cijelo vrijeme, pogotovo Goricu i Hajduk. Za Goricu me veže jako puno lijepih trenutaka, ali i Hajduk sam gledao zbog Nike, koji je poseban čovjek, prijatelj, ponekad i šef i zato sam ga gledao. Znam dobro hrvatsku ligu, to mi je velika prednost, znam igrače, stil... Kad sam dolazio u Ludogorec, morao sam pogledati 15 utakmica da bih upoznao igrače, ovdje jedino ne poznajem Hrvatski dragovoljac jer su novi u ligi. Ali pogledao sam i njihove utakmice i mislim da će to biti dovoljno.

Koliko su se promijenili odnosi snaga, Dinamo, Rijeka, Osijek...?

- Ako se sjećate prošle godine i pandemije, bilo je jako teško, bla su samo dva tjedna pauze, neki su se dobro prilagodili, neki slabije, ali ako uspoređujem, po meni je liga izjednačenija, snaga lige je jača. U Bugarskoj je 14 momčadi, ali liga nije jaka kao ovdje gdje je 10 momčadi i svaka utakmica je teška i važna. U Bugarskoj ima utakmica u kojima možete biti sigurni da ćete pobijediti, u HNL-u ne. Dinamo nije slabiji, ostali poput Osijeka i Rijeke, Gorice, Slavena i Šibenika se dižu, Lokomotiva je bila top, ali je izgubila puno igrača i u tranziciji je... Liga je stabilna, jaka, naš je cilj dignuti Hajduk koliko je to moguće i donijeti mu stabilnost... Da ljudi počnu vjerovati u velike stvari.

Koliko bi za vas bilo važno startati pobjedom i koliko bi to donijelo samopouzdanje igračima?

- Igrači su pobjednici. Ja sam trener i želim dobiti svaku, ali ovdje nisam bitan ja, nego Hajduk. Ne smije se dogoditi da ne pobijedimo 3-4 utakmice, da ne pobijedimo mjesec dana.

Što možete poručiti navijačima, trebate njegovu podršku?

- Oni su jako strastveni i mi im moramo pokazati strast na terenu. Ako izgubiš od jačih, oprostit će ti, ali ako igraš bez energije i strasti, neće. U lošim trenucima, kad ne pobjeđuješ, teško je pokazati energiju, ali vjerujem da mi imamo pravu energiju i strast i da ćemo to pokazati na terenu.

Lani u prosincu ste pregazili Hajduk, vi i Niko na čelu Gorice, jeste li mogli i zamisliti da ćete se 10 mjeseci kasnije naći s druge strane u Hajduku?

- Nisam razmišljao o tome, ali kad klub poput Hajduka zove, ne možeš kazati ne. Još u vrijeme kad sam dolazio u Goricu, znao sam što je Hajduk, znao sam za povijest prvenstava Jugoslavije i Hrvatske. Radio sam u Žalgirisu s nekim hrvatskim igračima, pričali smo, znao sam i tada što ovaj klub znači ljudima. Ja sam profesionalac, kad sam bio u Gorici, bio sam 100% za Gorici, sada ću umrijeti za uspjeh Hajduka.

Nikoličius je dobro svladao hrvatski jezik, hoćete li i vi uspjeti?

- Kad sam bio u Gorici bio sam blizu, znao sam puno, razumijem vaša pitanja, ali nije dobro znati puno Hrvatskog jezika u Dalmaciji i razumjeti sve što čuješ. Znam osnove hrvatskog, ali dosta konfuzije mi je nastalo kad sam se preselio u Bugarsku. Znam ruski, bugarski, hrvatski..., malo mi se pomiješalo jer su svi jezici slični, ali obećavam da ću napredovati...

Sve se u Hajduku vrti oko Livaje, možete li dignuti Ljubičića i Biuka?

- Marko je poseban igrač, ali mi moramo imati specijalnu momčad a ne samo specijalne igrače. Hrvatska je bogata mladim talentima, Hajduk također, gledao sam i mlade protiv Minska i vjerujem da ćemo napraviti most između juniora i prve momčadi, i da ćemo im dati priliku da uđu u prvu momčad. Stipe i Marin su mladi, trebaju podršku i sve što mogu reći je da će dobiti posebnu pozornost, da od dječaka postanu muškarci. Kad postanu muškarci, Hajduk će postati poseban.

Kakav stil nogometa možemo očekivati?

- Nakon tri dana rano je govoriti o stilu, moram napraviti neke stvari, fleksibilan sam kad je u pitanju taktika, ali ne smijemo se bojati rizika napadačkog nogometa. Velike momčadi se ne boje igrati otvoreno i napadači. I od njih očekujem da preuzimanju rizik. Za mene nije problem ako idu jedan na jedan i izgube 10 lopti, ali je problem ako izgube pet lopti i uplaše se. Mi im moramo davati podršku, da dignu Hajduk na viši nivo.